Какой сегодня церковный праздник? От какой болезни можно излечиться 23 декабря 2020 года?

В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого

Дата по старому стилю: 10 декабря.

В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока ещё незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в русском народе по этому поводу и добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Именины в этот день

Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков

Источник: calend.ru