23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? От какой болезни можно излечиться 23 декабря 2020 года?

08:20 23.12.2020 Фото: azbyka.ru
0

На Мину обыкновенно произносили сильный заговор в помощь детям.

% name% title
В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Главные запреты в День великомученика Мины Красноречивого 23 декабря 2020 года: Лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линииКакой сегодня церковный праздник? От какой болезни можно излечиться 23 декабря 2020 года?Ещё 554 новостей

Дата по старому стилю: 10 декабря.
В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. На Руси верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи.

Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока ещё незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в русском народе по этому поводу и добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».

На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Именины в этот день
Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков

Источник: calend.ru

23 декабря 2020 День Мины именины история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас хорошее зрение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Льготные тарифы по соцстрахованию решили сохранить. На долго?
09:30 23-12-2020
Льготные тарифы по соцстрахованию решили сохранить. На долго?
БердскМашиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу 2
09:23 23-12-2020
Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу
Главные запреты в День великомученика Мины Красноречивого 23 декабря 2020 года: Лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линии
09:20 23-12-2020
Главные запреты в День великомученика Мины Красноречивого 23 декабря 2020 года: Лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линии
Задумались о "демонтаже" системы накопительных пенсий в ЦБ
09:14 23-12-2020
Задумались о
БердскУшла на больничный с последующим увольнением начальник управления образования Бердска Жанна Тузова
09:11 23-12-2020
Ушла на больничный с последующим увольнением начальник управления образования Бердска Жанна Тузова
Опрокинулся и засыпал углем легковушки грузовик Scania в Искитимском районе
09:05 23-12-2020
Опрокинулся и засыпал углем легковушки грузовик Scania в Искитимском районе
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
09:02 23-12-2020
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
Чем опасны медицинские маски? Мнение психолога
09:00 23-12-2020
Чем опасны медицинские маски? Мнение психолога
День дальней авиации ВКС России отмечают 23 декабря: Традиции важной даты
08:50 23-12-2020
День дальней авиации ВКС России отмечают 23 декабря: Традиции важной даты
Как защититься и не стать жертвой мошенников. Советы МВД
08:45 23-12-2020
Как защититься и не стать жертвой мошенников. Советы МВД