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Сегодня, 23 декабря - День дальней авиации: Яркие поздравления и стихи военным летчикам

07:50 23.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Дальняя авиация на сегодняшний день является основной ударной силой ВВС и стратегическим резервом ВГК.

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С Днем дальней авиации - 23 декабря 2020 года

Праздник «День дальней авиации» по указу главнокомандующего ВВС был учрежден в 1999 году и отмечается ежегодно 23 декабря. В этот же день в 1913 году свой первый полет совершил 4-х моторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец», сконструировал который И. И. Сикорский. А спустя ровно один год, Указом императора Николая II сформировалась первейшая в мире эскадра подобных самолетов. Именно от этой даты взяла свое начало российская стратегическая (дальняя) авиация.

Дальняя авиация на сегодняшний день является основной ударной силой ВВС и стратегическим резервом ВГК (Верховного Главного Командования). Основной задачей этой структуры РФ является уничтожение военных объектов противника на дальнем расстоянии от мест базирования. Также дальняя авиация выполняет ведение стратегической и оперативной воздушной разведки.

***

Нам не обойтись без дальней авиации,
Она закроет небо от вражеской агрессии.
Защищает в воздухе — интересы нации;
В ней служат, — только лучшие в профессии.

Перелёты дальние, дозаправка в воздухе,
Трудная работа — справится лишь ас.
В день дальней авиации, всем нам очень хочется,
С профессиональным праздником поздравить вас.

***

С Днем дальней авиации
Воздушных сил России!
Вы — гордость нашей нации.
Добра вам, счастья, силы!

Вы ввысь взлетайте птицами,
Ведь это в вашей власти.
И славными страницами

Историю украсьте!

***

Поздравляю с Днём дальней авиации ВВС России и хочу пожелать летать высоко и далеко, рассекая по пушистым облакам удачи, вдохновения, везения. Пусть каждый день будет успехом и прорывом, пусть в тебе всегда хватает сил и упорства для больших побед. Желаю здоровья, оптимизма, уверенности, мужества и любви.

***

Все наши поздравления
Для дальней авиации,
Военные из ВВС
Достойны лишь овации,

Желаем счастья им, добра,
Удачи и везения,
Спокойным небо будет пусть,
Хорошим — настроение!

***

С днем дальней авиации
Мы летчиков России
Поздравим от души сейчас

И пожелаем силы,
Пусть будет служба в ВВС,
Конечно, безопасной,
Желаем счастья и добра,
И впечатлений разных!

***

День дальней авиации страны!
Я от души хочу поздравить вас,

В награду вам все почести даны,
И благодарность каждого из нас.

Пускай здоровье вечно прибывает,
А что задумано — всегда случится.
Пусть никогда печали не бывает,
Ну, а разлука за бедой умчится!

***

С Днем дальней авиации!

Пусть радуют полеты.
Вы — гордость нашей нации,
Отличные пилоты!

Пусть враг боится скоростных
И крепких самолетов.
Характеров вам боевых
И только к счастью взлетов!

***

В Российской Федерации,
День дальней авиации,
Мы с гордостью и радостью отметим!
Пилоты наши — лучшие,
И даже в сложном случае
Взлетят. Не сомневаемся мы в этом.
Им всем судьбой доверено,
На технике проверенной,

В полёте — подниматься выше всех.
Пусть ждёт вас небо чистое,
Здоровья всем — отличного.
Повсюду и всегда — пусть ждёт успех!

***

Дальняя авиация —
Служба неординарная.
Она наша гордость и мощь,

Она — наша сила ударная.

В праздник ваш мы пожелаем,
Летчики лихие,
Чтобы слушались машины
Ваши боевые.

Быть желаем вам, ребята,
Мы всегда на высоте,
Пусть везет вам в жизни личной,

Дружбе, хобби и труде.

***

Помнят небо и земля:
В этот день когда-то важно
«Илья Муромец» отважный
Крылья в небе расправлял.

Даль на небе высока,
Знаем — ваше дело правое,

Охраняете державу вы
От коварного врага.

Пожелание в награду
В этот день и в этот час:
Чтобы взлетов и посадок
Было поровну у вас

***

Видите вы небо голубое

И для вас оно, как дом родной,
Когда небо мирное, святое,
На земле и радость и покой!
Берегите мир без слез и плача,
Чтобы было счастье на земле,
Это ваша главная задача,
Встаньте и скажите: «Нет войне!»
Будьте живы, парни, и здоровы!
Приносите радость и любовь,
Будьте внешне мощны и суровы,
А в душе несите радость вновь и вновь!

Источник: pozdravok.ru

23 декабря 2020 День дальней авиации 2020 поздравления стихи ВВС
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Поздравляем с Днём дальней авиации ВВС России!

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