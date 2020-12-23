Сегодня, 23 декабря - День дальней авиации: Яркие поздравления и стихи военным летчикам

Дальняя авиация на сегодняшний день является основной ударной силой ВВС и стратегическим резервом ВГК.

С Днем дальней авиации - 23 декабря 2020 года

Праздник «День дальней авиации» по указу главнокомандующего ВВС был учрежден в 1999 году и отмечается ежегодно 23 декабря. В этот же день в 1913 году свой первый полет совершил 4-х моторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец», сконструировал который И. И. Сикорский. А спустя ровно один год, Указом императора Николая II сформировалась первейшая в мире эскадра подобных самолетов. Именно от этой даты взяла свое начало российская стратегическая (дальняя) авиация.

Дальняя авиация на сегодняшний день является основной ударной силой ВВС и стратегическим резервом ВГК (Верховного Главного Командования). Основной задачей этой структуры РФ является уничтожение военных объектов противника на дальнем расстоянии от мест базирования. Также дальняя авиация выполняет ведение стратегической и оперативной воздушной разведки.

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Нам не обойтись без дальней авиации,

Она закроет небо от вражеской агрессии.

Защищает в воздухе — интересы нации;

В ней служат, — только лучшие в профессии.

Перелёты дальние, дозаправка в воздухе,

Трудная работа — справится лишь ас.

В день дальней авиации, всем нам очень хочется,

С профессиональным праздником поздравить вас.

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С Днем дальней авиации

Воздушных сил России!

Вы — гордость нашей нации.

Добра вам, счастья, силы!

Вы ввысь взлетайте птицами,

Ведь это в вашей власти.

И славными страницами



Историю украсьте!

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Поздравляю с Днём дальней авиации ВВС России и хочу пожелать летать высоко и далеко, рассекая по пушистым облакам удачи, вдохновения, везения. Пусть каждый день будет успехом и прорывом, пусть в тебе всегда хватает сил и упорства для больших побед. Желаю здоровья, оптимизма, уверенности, мужества и любви.

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Все наши поздравления

Для дальней авиации,

Военные из ВВС

Достойны лишь овации,



Желаем счастья им, добра,Удачи и везения,Спокойным небо будет пусть,Хорошим — настроение!

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С днем дальней авиации

Мы летчиков России

Поздравим от души сейчас



И пожелаем силы,Пусть будет служба в ВВС,Конечно, безопасной,Желаем счастья и добра,И впечатлений разных!

***

День дальней авиации страны!

Я от души хочу поздравить вас,



В награду вам все почести даны,И благодарность каждого из нас.

Пускай здоровье вечно прибывает,

А что задумано — всегда случится.

Пусть никогда печали не бывает,

Ну, а разлука за бедой умчится!

***

С Днем дальней авиации!



Пусть радуют полеты.Вы — гордость нашей нации,Отличные пилоты!

Пусть враг боится скоростных

И крепких самолетов.

Характеров вам боевых

И только к счастью взлетов!

***

В Российской Федерации,

День дальней авиации,

Мы с гордостью и радостью отметим!

Пилоты наши — лучшие,

И даже в сложном случае

Взлетят. Не сомневаемся мы в этом.

Им всем судьбой доверено,

На технике проверенной,



В полёте — подниматься выше всех.Пусть ждёт вас небо чистое,Здоровья всем — отличного.Повсюду и всегда — пусть ждёт успех!

***

Дальняя авиация —

Служба неординарная.

Она наша гордость и мощь,



Она — наша сила ударная.

В праздник ваш мы пожелаем,

Летчики лихие,

Чтобы слушались машины

Ваши боевые.

Быть желаем вам, ребята,

Мы всегда на высоте,

Пусть везет вам в жизни личной,



Дружбе, хобби и труде.

***

Помнят небо и земля:

В этот день когда-то важно

«Илья Муромец» отважный

Крылья в небе расправлял.

Даль на небе высока,

Знаем — ваше дело правое,



Охраняете державу выОт коварного врага.

Пожелание в награду

В этот день и в этот час:

Чтобы взлетов и посадок

Было поровну у вас

***

Видите вы небо голубое



И для вас оно, как дом родной,Когда небо мирное, святое,На земле и радость и покой!Берегите мир без слез и плача,Чтобы было счастье на земле,Это ваша главная задача,Встаньте и скажите: «Нет войне!»Будьте живы, парни, и здоровы!Приносите радость и любовь,Будьте внешне мощны и суровы,А в душе несите радость вновь и вновь!

Источник: pozdravok.ru