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Чудесные поздравления в День Ростехнадзора 23 декабря 2020 года

05:01 23.12.2020 Фото: wikipedia.org
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Эта служба осуществляет 24 вида надзора, что обеспечивает стабильную работу и безопасность, позволяет защитить здоровье работников и способствует охране экологии окружающей среды.

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История Дня Ростехнадзора, отмечаемого в России 23 декабря, своими корнями уходит ко времени царствования Петра I

История Дня Ростехнадзора, отмечаемого в России 23 декабря, своими корнями уходит ко времени царствования Петра I. Именно им в 1979 году в этот день был подписан указ об учреждении специальной службы — Берг-коллегии, которая занималась сбором налогов с предприятий горной промышленности, а затем начала осуществлять контроль качества продукции и безопасности самих производств. С развитием различных сфер и технологий производства служба совершенствовалась, появлялись дополнительные контролирующие органы. В 2004 году они были объединены в одну структуру — Ростехнадзор, или Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эта служба осуществляет 24 вида надзора, что обеспечивает стабильную работу и безопасность, позволяет защитить здоровье работников и способствует охране экологии окружающей среды.

***

Ростехнадзор — важнейший орган.

Надзор свой чтоб осуществлять,
Он при Петре еще был создан
За производством наблюдать.

Чтоб безопасность соблюдалась
Любых технических работ,
И чтобы люди не страдали
И чтоб нормально жил завод.

На страже правил этих важных

С далеких лет и до сих пор
Поставлен честный и отважный
Надежный щит — Ростехнадзор.

***

Ростехнадзор страну хранит,
За безопасностью следит,
Все о здоровье нашем знает,
И вредных дел не допускает.

Желаю в доме мира, счастья,
И не коснутся вас ненастья,
Здоровья вам, любви, тепла,
И будет ваша жизнь светла!

***

Поздравляю с Днём Ростехнадзора и от души желаю уверенности, предусмотрительности, внимательности, непоколебимости, смелости, предосторожности, решительности, настойчивости, принципиальности и невозмутимости. Работай на славу, живи с улыбкой и получай от жизни только качественные удовольствия, чувства и эмоции!

***

Ничто не ускользнет от взора

Нашего Ростехнадзора!
Он — наш надежный в жизни щит,
За безопасностью следит!
Спасибо вам за честный труд,
Пусть вас во всем успехи ждут,
Пусть льются счастья к вам потоки,
Желаем вам зарплат высоких,
Чтоб труд вам радость приносил,
И чтоб на все хватало сил!

***

Четвёртый век пошёл профессии надзорной,
Что создана указом мудрого Петра.
Нельзя быть производству беспризорным —
Сия святая истина стара!

О, эти люди! Бессуетны и строги,
Проверят документы, соблюдение ТБ.

Спасибо им, что не читаем некрологи
О гибели знакомых нам людей!

В ваш светлый праздник вы примите поздравленья
И искренние уважения слова,
Желаем всех задумок исполненья
И чтоб благоволила к вам Судьба!

***

С Днем Ростехнадзора поздравляю,

Желаю счастья вам, друзья,
Ваш труд бесценен — всем известно
И нам без вас никак нельзя.

Пусть будет чистой, безопасной
Среда, что окружает нас,
Желаю, чтоб запал в работе
У вас, ребята, не погас.

***

Пускай всегда Ростехнадзор
За безопасностью следит!
На производстве строгий взор
Ваш за порядком вечно бдит!

Желаю я, чтобы успех
Ростехнадзор сопровождал,
Чтоб без каких-либо помех
Работу каждый выполнял!

Пусть бодрым будет ваш настрой!
Пускай зарплаты возрастут
За этот честный, непростой
И, несомненно, важный труд!

***

Поздравляю с Днем Ростехнадзора,
Труд ваш очень важен для страны!
Вы нашей безопасности опора,

Надежность и контроль всегда нужны!

Желаем вам успехов, процветания,
Здоровья и лишь правильных решений,
Сбываются пусть все ваши желания и
Будут сотни новых достижений!

***

Ростехнадзор имеет острый взор,
Все нарушения ему видны,

С ним бесполезен ненужный спор,
Если правила были не соблюдены.

Желаем работникам сил и внимания,
Чтоб справедливыми были взыскания,
Усовершенствования и развития,
Любви, удачи, добра и открытия!

***

Сегодня праздник отмечает

Любимый наш Ростехнадзор.
За безопасностью в работе
Суровый он ведет дозор.

Я всем сотрудникам желаю
Работу славную любить,
Экологическим высоким нормам
Всегда уверенно служить.

Желаю славной вам зарплаты,

Удачи, счастья и добра,
Успехов новых, понимания,
Здоровья, мира и тепла.

***

Нынче День Ростехнадзора,
Это сфера важных дел.
Пожелать хотим, чтоб скоро
Пулей ваш престиж взлетел!

Чтобы важные задачи
Воплощались без труда,
И солидная удача
Под рукой была всегда!

Чтоб технические нормы
Каждый свято соблюдал,
И, как поезд от платформы,
К вам успех стрелою мчал!

Источник: pozdravok.ru

23 декабря 2020 День Ростехнадзора поздравления стихи Ростехнадзор
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Поздравляем с Днём Ростехнадзора!

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