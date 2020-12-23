Чудесные поздравления в День Ростехнадзора 23 декабря 2020 года

Эта служба осуществляет 24 вида надзора, что обеспечивает стабильную работу и безопасность, позволяет защитить здоровье работников и способствует охране экологии окружающей среды.

История Дня Ростехнадзора, отмечаемого в России 23 декабря, своими корнями уходит ко времени царствования Петра I

История Дня Ростехнадзора, отмечаемого в России 23 декабря, своими корнями уходит ко времени царствования Петра I. Именно им в 1979 году в этот день был подписан указ об учреждении специальной службы — Берг-коллегии, которая занималась сбором налогов с предприятий горной промышленности, а затем начала осуществлять контроль качества продукции и безопасности самих производств. С развитием различных сфер и технологий производства служба совершенствовалась, появлялись дополнительные контролирующие органы. В 2004 году они были объединены в одну структуру — Ростехнадзор, или Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эта служба осуществляет 24 вида надзора, что обеспечивает стабильную работу и безопасность, позволяет защитить здоровье работников и способствует охране экологии окружающей среды.

***

Ростехнадзор — важнейший орган.



Надзор свой чтоб осуществлять,Он при Петре еще был созданЗа производством наблюдать.

Чтоб безопасность соблюдалась

Любых технических работ,

И чтобы люди не страдали

И чтоб нормально жил завод.

На страже правил этих важных



С далеких лет и до сих порПоставлен честный и отважныйНадежный щит — Ростехнадзор.

***

Ростехнадзор страну хранит,

За безопасностью следит,

Все о здоровье нашем знает,

И вредных дел не допускает.

Желаю в доме мира, счастья,

И не коснутся вас ненастья,

Здоровья вам, любви, тепла,

И будет ваша жизнь светла!

***

Поздравляю с Днём Ростехнадзора и от души желаю уверенности, предусмотрительности, внимательности, непоколебимости, смелости, предосторожности, решительности, настойчивости, принципиальности и невозмутимости. Работай на славу, живи с улыбкой и получай от жизни только качественные удовольствия, чувства и эмоции!

***

Ничто не ускользнет от взора



Нашего Ростехнадзора!Он — наш надежный в жизни щит,За безопасностью следит!Спасибо вам за честный труд,Пусть вас во всем успехи ждут,Пусть льются счастья к вам потоки,Желаем вам зарплат высоких,Чтоб труд вам радость приносил,И чтоб на все хватало сил!

***

Четвёртый век пошёл профессии надзорной,

Что создана указом мудрого Петра.

Нельзя быть производству беспризорным —

Сия святая истина стара!

О, эти люди! Бессуетны и строги,

Проверят документы, соблюдение ТБ.



Спасибо им, что не читаем некрологиО гибели знакомых нам людей!

В ваш светлый праздник вы примите поздравленья

И искренние уважения слова,

Желаем всех задумок исполненья

И чтоб благоволила к вам Судьба!

***

С Днем Ростехнадзора поздравляю,



Желаю счастья вам, друзья,Ваш труд бесценен — всем известноИ нам без вас никак нельзя.

Пусть будет чистой, безопасной

Среда, что окружает нас,

Желаю, чтоб запал в работе

У вас, ребята, не погас.

***

Пускай всегда Ростехнадзор

За безопасностью следит!

На производстве строгий взор

Ваш за порядком вечно бдит!

Желаю я, чтобы успех

Ростехнадзор сопровождал,

Чтоб без каких-либо помех

Работу каждый выполнял!

Пусть бодрым будет ваш настрой!

Пускай зарплаты возрастут

За этот честный, непростой

И, несомненно, важный труд!

***

Поздравляю с Днем Ростехнадзора,

Труд ваш очень важен для страны!

Вы нашей безопасности опора,



Надежность и контроль всегда нужны!

Желаем вам успехов, процветания,

Здоровья и лишь правильных решений,

Сбываются пусть все ваши желания и

Будут сотни новых достижений!

***

Ростехнадзор имеет острый взор,

Все нарушения ему видны,



С ним бесполезен ненужный спор,Если правила были не соблюдены.

Желаем работникам сил и внимания,

Чтоб справедливыми были взыскания,

Усовершенствования и развития,

Любви, удачи, добра и открытия!

***

Сегодня праздник отмечает



Любимый наш Ростехнадзор.За безопасностью в работеСуровый он ведет дозор.

Я всем сотрудникам желаю

Работу славную любить,

Экологическим высоким нормам

Всегда уверенно служить.

Желаю славной вам зарплаты,



Удачи, счастья и добра,Успехов новых, понимания,Здоровья, мира и тепла.

***

Нынче День Ростехнадзора,

Это сфера важных дел.

Пожелать хотим, чтоб скоро

Пулей ваш престиж взлетел!

Чтобы важные задачи

Воплощались без труда,

И солидная удача

Под рукой была всегда!

Чтоб технические нормы

Каждый свято соблюдал,

И, как поезд от платформы,

К вам успех стрелою мчал!

Источник: pozdravok.ru