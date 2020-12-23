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Куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит? Эксперт рассказал

08:30 23.12.2020 Фото: pxhere
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Сложнее всего разобраться с проблемой отключения интернет-соединения во время звонка, когда абонент осуществил перенос мобильного номера на сеть другого мобильного оператора (услуга MNP).

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У абонента немного возможностей для устранения данной проблемы

Проблема перебоев с интернетом во время голосового звонка может быть связана как с неправильными настройками сети мобильного оператора, так и с настройками конкретного телефона, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.

У абонента немного возможностей для устранения данной проблемы, поэтому рекомендации довольно простые.

"В первую очередь, проверьте настройку "Предпочтительный тип сети". Обычно он должен быть установлен так: "4G/3G/2G авто". Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки", — объясняет эксперт.

Также можно попробовать обновить программное обеспечение (прошивку) своего телефона. Если это не поможет, то возможно, проблема отключения интернета вовремя звонка возникает по вине оператора связи, поясняет он.

Например, если сетевое оборудование оператора связи, исходя из настроек, переводит звонок в сеть 2G, то в этом случае интернет-соединение гарантированно пропадает. В случае проблем на стороне оператора, Петухов рекомендует установить специальное мобильное приложение от вашего оператора связи, которое позволяет протестировать мобильную сеть с вашего телефона.

"Запустите это приложение и отправьте результаты данного теста в техническую поддержку оператора. Эта информация должна помочь техническим службам сотовой компании решить вашу проблему", — советует эксперт.

Сложнее всего разобраться с проблемой отключения интернет-соединения во время звонка, когда абонент осуществил перенос мобильного номера на сеть другого мобильного оператора (услуга MNP). Это тот случай, когда вы были абонентом Билайна, а потом решили перейти в Теле2, например. Тогда причину придется искать как в своем телефоне, так и на стороне каждого из операторов, заключил Петухов.

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