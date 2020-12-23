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Как защититься и не стать жертвой мошенников. Советы МВД

08:45 23.12.2020 Фото: pixnio
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Всегда проверять посылку перед тем, как забрать ее.

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Сайт частных объявлений берет на себя гарантию основных процессов - продавец не получит деньги до тех пор, пока заказчик не получит посылку

Из актуальных способов мошенничеств на данный момент можно отметить мошенничество при покупке товаров посредством сети «Интернет» с использованием сервисов «Защищенная сделка», «Безопасная покупка», а также сервисов доставки заказа.

Крупные сайты частных объявлений имеют в своем арсенале удобные для покупателя сервисы, связанные с доставкой товара и обеспечением исполнения обеими сторонами сделки своих обязательств. Сайт частных объявлений берет на себя гарантию основных процессов - продавец не получит деньги до тех пор, пока заказчик не получит посылку, равно как и покупатель не сможет заказать товар, пока не оплатит его стоимость с доставкой. На промежуточном этапе деньги хранятся на счету самого сервиса. На почве популярности данных сервисов активизировались и мошенники.

Самые банальные способы мошенничества связаны с качеством товара. Недобросовестный продавец пишет в объявлении про отличное состояние и полную исправность товара, по факту вещь оказывается неисправной или нерабочей. Несмотря на возможность осмотра заказа, полностью его проверить не всегда представляется возможным.

В других случаях могут использоваться дубликаты форм заказа официальных сервисов. Как правило, в переписке с покупателем мошенник убеждает его использовать сервис безопасной сделки или доставки и сам присылает покупателю ссылку на Интернет-сайт, который визуально дублирует оформление доставки на известных сервисах. Невнимательный покупатель указывает данные своей карты и вводит код подтверждения, после чего мошенники получают платежные данные или деньги за несуществующую доставку.

Как не стать жертвой обмана.

1. Всегда проверять посылку перед тем, как забрать ее.

2. Изучать отзывы о продавце, знакомиться с его рейтингом, требовать подтверждения наличия и качества товара.

3. При покупках на площадках объявлений не переходить на сайт службы доставки или иные сайты, ссылки на которые присылает продавец. Оформление «Безопасной сделки» осуществляется только на сайте площадки объявлений. Сервисы доставки не принимают на своих сайтах оплату за товар, если сделка оформлена на площадках частных объявлений, а также не требуют ввода реквизитов банковских карт.

Источник: МВД

банковская карта мошенники покупки в интернете реквизиты карты
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