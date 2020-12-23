Поделки на новый год 2021 своими руками

Интересные новогодние поделки можно смастерить из подручных материалов, пополнив ими коллекцию елочных игрушек или сделав элементы для декора интерьера

Своими руками можно сделать множество интересных елочных игрушек и элементов декора.

Совсем немного времени остается до новогодне-рождественских праздников, которые увлекут нас в водоворот удовольствия, хорошего настроения и радости. Чтобы усилить ощущение праздничности, уже сейчас можно украсить дом различными собственноручно сделанными безделушками.

Интересные новогодние поделки можно смастерить из подручных материалов, пополнив ими коллекцию елочных игрушек или сделав элементы для декора интерьера. Конечно же, поскольку следующий год, согласно восточному гороскопу, будет проходить под покровительством Белого Металлического Быка, в оформлении обязательно должно быть что-то связанное с этим животным.

Мы собрали лучшие идеи новогодних поделок 2021 своими руками.

Новогодний шар из бумаги на елку

Для изготовления новогодних шаров-фонариков нужно будет нарезать цветную бумагу на полоски одинаковой длины и ширины. Длина и ширина полосок зависит от желаемого размера фонарика. Для изготовления одного бумажного фонарика потребуется в среднем 14-16 полосок бумаги.

Далее сложить бумажные полоски вместе стопкой и сделать шилом отверстие с одного и другого конца. Продеть нить через одно из отверстий, конец нити следует закрепить скотчем, клеем или стикером.

Затем продеть нить через второе отверстие.

Натянуть нить так, чтобы полоски бумаги изогнулись. Нитку следует связать узелком. Он должен быть достаточно большой, чтобы не мог проскочить через отверстия в бумажных полосках.

И в завершение нужно расправить полоски, чтобы они образовали форму шара.

Новогодние поделки из шишек

Ярко оформленная шишка будет прекрасным украшением на елке или оригинальным элементом декора. Для ее создания понадобятся, собственно, шишки, краски и блестки, яркие пенопластовые шарики, цветная бумага (если хочется сделать звездочку на макушке), клей, лента или веревочка (для украшения на елку), соленое тесто (для подставки).

Сделать такую игрушку несложно – стоит лишь задействовать воображение, использовав яркие элементы для украшения.

Изделия из глины или соленого теста

Из глины или соленого теста можно сделать много необычных поделок – различные фигурки, глиняную миску с узором и даже уникальные кулоны с именами.

Для изготовления украшений из соленого теста нужны скалка, формочки для печенья, краски. Само тесто можно сделать, взяв 1 стакан мелкой соли, 2 стакана муки, 0,5 стакана воды и 10 мл растительного масла. А далее с использованием формочек вырезать фигурки и украсить их по собственному желанию.

Елочный шар из ниток

Из обычных ниток можно сделать оригинальные елку, новогодний венок или шар. Здесь понадобятся разноцветные нитки, клей ПВА, основа для будущего изделия (конус или шар) и элементы декора (бусины, пуговицы, стразы).

Шары следует взять круглые по своей форме. Надуть их ровно настолько, какую величину новогодней игрушки вы планируете.

Внизу пластикового стаканчика следует сделать сквозное отверстие толстой иглой, продеть сквозь него нить и налить туда клей.

Пропитанными клеем нитками обмотать шарик крест-накрест. Нити должны полностью высохнуть и "одеревенеть", поэтому лучше всего оставить их на ночь.

Когда нитки высохнут, извлечь шарик, проколов его иглой и аккуратно достать из изделия. Далее нужно лишь закрепить дополнительную петлю, чтобы повесить игрушку на елку, или добавить, выбранный по собственному усмотрению, декор.

Подобным образом можно сделать елку, использовав как основу конус или вырезанную из картона елку-треугольник.

Источник: unian.net