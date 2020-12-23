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Единый экстренный номер 112 вводят в России

18:20 23.12.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Система вызова экстренных служб – пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей – по единому номеру «112» уже действует в 56 регионах нашей страны. Принятие нового закона позволит ввести ее уже по всей России.

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Куда звонить, если что‑то случилось?
Государственная Дума во вторник, 22 декабря, приняла в третьем чтении закон, который вводит по всей стране единый номер вызова экстренных служб – «112». Рассказываем, как устроена работа таких служб сейчас и как получить помощь, пишет Госдума. 

Куда звонить за помощью?

Система вызова экстренных служб – пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей – по единому номеру «112» уже действует в 56 регионах нашей страны. Принятие нового закона позволит ввести ее уже по всей России.

Связаться с экстренными службами уже сейчас можно и по их отдельным номерам: «101» — пожарная служба, «102» — полиция, «103» — скорая медицинская помощь, «104» — служба газа.

Почему необходим единый номер?

«Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб – «112» по всей стране», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, «принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит — быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям».

Что делать, если у меня закончились деньги на телефоне?

В законе четко прописано, что вызовы на номер «112» будут бесплатными, более того, обратиться за помощью можно даже если у вас на счету нет денег. Вызовы экстренных служб не тарифицируются мобильными операторами уже сейчас.

единый номер 112 экстренные службы
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