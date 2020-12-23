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Что категорически нельзя делать 23 декабря 2020 года в День Мины? Приметы и традиции важного дня

07:20 23.12.2020 Фото: znaj.ua
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Время с 23 по 29 декабря называлось днями Спиридонова поворота.

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Издавна мученик Мина считается целителем всех глазных болезней
Сюжет: Православные обряды
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Если в День Мины стоит ясная погода, то скоро ударят морозы.

Ежегодно 23 декабря православная церковь почитает память святых мучеников Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. В народе этот праздник прозвали просто День Мины (по старому стилю – 10 декабря). С 23 декабря день начинал прибывать, а ночь - уменьшалась. Время с 23 по 29 декабря называлось днями Спиридонова поворота.

День Мины 23 декабря: запреты и приметы праздника

Издавна мученик Мина считается целителем всех глазных болезней. Люди верили, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. При этом Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи. Также люди помнили о способностях святого исцелять глазные болезни и приговаривали: «Со святого Мины — с очей пелена».

В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос, принято считать, что это может разгневать святого. Дома тоже запрещалось сидеть – по обычаю в этот время с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

Кроме того, в семьях, где были маленькие дети, в этот день читались заговоры от полуношниц. Полуношницами наши предки называли злых духов, которые насылали на детей кошмары и мешали сну. Если ребенок не спал в своей колыбели, кричал, плакал и стучал ножками, то считалось, что это чудит полуношница.

Знахарка над таким ребенком водила специальной метелочкой и приговаривала: «Полуношница — непокоила, играй помельной лапочкой, а мово не засобляй, сну и росту ново дитятка не карнай».

- Если в День Мины стоит ясная погода, то скоро ударят морозы.

- Если снег ветром легко разносится, то лето будет без дождей.

- Белые облака, плывущие по небу предвещают скорое похолодание.

- Если в День Мины пошел дождь, то весна будет дождливой.

- Если на Ермогена вокруг солнца или луны виднеются кольца, то вскоре ожидается обильный снегопад.

- Если звезды на ночном небе стали мерцать, то скоро начнется стужа.

- Если звезды начали ярко гореть, то вскоре ударят морозы.

- Если ночные звезды кажутся маленькими, то скоро начнется снегопад.

Источник: znaj.ua

23 декабря 2020 День Мины запреты дня праздник приметы
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