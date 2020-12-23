Начал работать весовой контроль грузовых машин в Новосибирской области

В настоящий момент начали свою работу после проведения комиссионного обследования пять постов весогабаритного контроля после вывода из режима тестовой эксплуатации.

Применение инновационных технологий стало одним из очередных новшеств реализации национального проекта в текущем году

Вопрос осуществления весового контроля транспортных средств на территории региона был рассмотрен на заседании комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 22 декабря провел первый заместитель Председателя Правительства региона Владимир Знатков.

Как доложил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий, минтрансом разработана программа совершенствования и развития постов автоматического весогабаритного контроля на автодорогах Новосибирской области регионального и межмуниципального значения. Данная программа предусматривает обустройство 23 постов автоматического весогабаритного контроля на автодорогах Новосибирской области. В настоящий момент начали свою работу после проведения комиссионного обследования пять постов весогабаритного контроля после вывода из режима тестовой эксплуатации.

«На крупных объектах с бюджетным финансированием осуществляется входной контроль и комиссионные проверки с целью сохранности автомобильных дорог региона. Установлен входной контроль весовых параметров транспортных средств на объекте капитального строительства «Многофункциональной ледовой арены» по ул. Немировича-Данченко, а также в районе будущей станции метро «Спортивная», мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромская г. Новосибирска, реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево», – сообщил Сергей Ставицкий.

Обустройство автоматических пунктов весогабаритного контроля осуществляется в рамках мероприятий государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области». Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона продолжить работу по обустройству автомобильных дорог постами весогабаритного контроля.

Кроме того, на заседании комиссии с докладом об итогах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ряда региональных проектов выступил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Министр напомнил, что в 2020 году на финансирование работ в рамках нацпроекта направлено 7,4 млрд рублей. Работы в этом году велись на 202 километрах – это позволило привести в нормативное состояние 170 км дорог.

Применение инновационных технологий стало одним из очередных новшеств реализации национального проекта в текущем году. В конструктивных элементах дорожной одежды и земляном полотне впервые использовались геосинтетические материалы. Основным эффектом от применения технологии является повышение эксплуатационной надежности конструкции дорожной одежды. Ещё одной современной технологией, применённой на региональных автодорогах в 2020 году, являлось устройство покрытий из асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. К составу материала дорожной смеси предъявляются более жесткие требования по качеству в сравнении с традиционными асфальтобетонными смесями. Как следствие, это приводит к увеличению срока службы дорожной одежды и продлевает межремонтные сроки.

Источник: Правительство НСО