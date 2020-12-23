Главные запреты в День великомученика Мины Красноречивого 23 декабря 2020 года: Лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линии

В этот день знахари читали заговор от полуночницы. Если ребенок плохо спал, плакал и стукал ножками.

23 декабря День великомученика Мины Красноречивого

23 декабря, богат на народные приметы, кроме того астрологи предупреждают об особенностях это дня, относительно фазы Луны

23 декабря День великомученика Мины Красноречивого. По церковным преданиям Мина Красноречивый являлся христианским святым, замученный за веру в Христа в начале IV века.

О Мине Красноречивом известно немногое. Так, согласно летописям, известно, что родился мученик в 285 году на территории Египта. Мина был настоящим воином в городе Котуане.

Изначально император Максимилиан отправил Мину из Афин в Александрию чтобы тот подавил христианское восстание.

Оказавшись среди почитателей Христа, Мина сам принял в веру христианство и не стал способствовать подавлению восстания. Мало того, великомученик обратил ко Христу многих язычников.

О великомученике Мине говорили как о целителе. Так известно, что Мина помогал людям избавиться от глазных недугов.

Именно поэтому все верующие, кто имеют недуги глаз, взывают к этому святому.

Приметы 23 декабря

Если погода ясная, то жди морозов.

Если видны кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.

Если снега навалило до самой изгороди, то в следующем году будет урожай плохой.



Звезды мерцают – к стуже.Звезды ярко горят – к холодам.Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.Большая Медведица ярко сияет – к бурану.Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.Если погода ясная и безоблачная, то жди морозов.Пиво в бочках пенится – к снегу.Облака белые по небу плывут – к морозам.Если сороки возле людского жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

В этот день знахари читали заговор от полуночницы. Если ребенок плохо спал, плакал и стукал ножками, то бабка говорила:

«Полуночница чудит» и над колыбелью кадила помелом со словами: «Полуночница, играй помелом, а ребеночка не трогай, сну и росту не мешай».

В остальном 23 декабря не имеет специальных церковных ограничений.

Так же надо отметить, что Луна 23 декабря 2020 года будет находится в знаке Рак.

Наступило время размеренной стабильности.

Этот день благоприятен для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.

Отдельно надо подчеркнуть, что 23 декабря лучше не давать взаймы и не открывать кредитные линии.

Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

Для развития духовных сил полезен аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности. Для избежания неприятных последствий требуется внимательное обращение с металлическими предметами и огнем.

23 декабря 2020 года — 16 лунный день. Этот день характеризуется гармонией.

Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных, возможно, агрессивных поступках и действиях.

Также это прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Источник: politeka.net