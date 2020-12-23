3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021

Маме приходится учитывать запрещенные к употреблению продукты, если в доме есть малыш.
Новый год – это праздник, которого ждут как взрослые, так и дети! Предлагаем вам несколько вариантов салатов, которые готовятся быстро и не содержат продуктов, способных вызвать у ребенка аллергию или негативно влиять на его пищеварение.
Салат Фейерверк
Ингредиенты:
Ветчина 200 г.,
Куриное яйцо 4 шт.,
Помидор 2 шт.,
Луковица,
Болгарский перец 3 шт.,
Майонез по вкусу.
Способ приготовления:
1. Яйца варим вкрутую, очищаем. Отделяем белки от желтков, белки нарезаем соломкой, а желток превращаем в крошку.
2. Удаляем хвостики и семечку у перцев.
3. Томаты, лук, ветчину и перцы нарезаем ломтиками.
4. Выкладываем ингредиенты слоями: сначала чередуем мясо и лук, затем добавляем перец, белки, потом выкладываем помидоры.
5. Украшаем салат майонезом и желтками. Приятного аппетита!
Свекольные елочки
Ингредиенты:
Свекла 6 шт.,
Авокадо 1 шт.,
Сметана 1 ч. ложка,
Лимонный сок 1 ч. ложка,
Чеснок – по желанию,
Перец, соль и зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Свеклу отвариваем, очищаем от кожуры и нарезаем пластами (толщина около 3 мм). Перчим и солим.
2. Смешиваем брынзу с лимонным соком, чесноком и молотым перцем.
3. Выкладываем на каждый свекольный кусочек немного начинки, формируя вертикальную елочку.
4. Конструкции скрепляем с помощью шпажки. Наслаждайтесь!
Салат Первый снег
Ингредиенты:
Отварное мясо 200 г.,
Вареное яйцо 3 шт.,
Твердый сыр 80 г.,
Виноград без косточек,
Майонез и соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мясо и яйца нарезаем соломкой, а сыр натираем.
2. Орехи измельчаем доступным способом.
3 Каждый ингредиент перемешиваем с майонезом, можно посолить – по желанию.
4. Выкладываем отдельными слоями в такой последовательности: мясо, орехи, сыр, яйца.
5. Украшаем салат виноградом. Приятного аппетита!
Источник: kolobok.ua