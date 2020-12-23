3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021

Предлагаем вам несколько вариантов салатов, которые готовятся быстро и не содержат продуктов, способных вызвать у ребенка аллергию или негативно влиять на его пищеварение.

Маме приходится учитывать запрещенные к употреблению продукты, если в доме есть малыш

Маме приходится учитывать запрещенные к употреблению продукты, если в доме есть малыш.

Новый год – это праздник, которого ждут как взрослые, так и дети! Предлагаем вам несколько вариантов салатов, которые готовятся быстро и не содержат продуктов, способных вызвать у ребенка аллергию или негативно влиять на его пищеварение.

Салат Фейерверк

Ингредиенты:

Ветчина 200 г.,

Куриное яйцо 4 шт.,

Помидор 2 шт.,

Луковица,

Болгарский перец 3 шт.,

Майонез по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца варим вкрутую, очищаем. Отделяем белки от желтков, белки нарезаем соломкой, а желток превращаем в крошку.

2. Удаляем хвостики и семечку у перцев.

3. Томаты, лук, ветчину и перцы нарезаем ломтиками.

4. Выкладываем ингредиенты слоями: сначала чередуем мясо и лук, затем добавляем перец, белки, потом выкладываем помидоры.

5. Украшаем салат майонезом и желтками. Приятного аппетита!

Свекольные елочки

Ингредиенты:

Свекла 6 шт.,



Брынза 150 г.,Авокадо 1 шт.,Сметана 1 ч. ложка,Лимонный сок 1 ч. ложка,Чеснок – по желанию,Перец, соль и зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Свеклу отвариваем, очищаем от кожуры и нарезаем пластами (толщина около 3 мм). Перчим и солим.

2. Смешиваем брынзу с лимонным соком, чесноком и молотым перцем.

3. Выкладываем на каждый свекольный кусочек немного начинки, формируя вертикальную елочку.

4. Конструкции скрепляем с помощью шпажки. Наслаждайтесь!

Салат Первый снег

Ингредиенты:

Отварное мясо 200 г.,

Вареное яйцо 3 шт.,

Твердый сыр 80 г.,



Грецкие орехи 40 г.,Виноград без косточек,Майонез и соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мясо и яйца нарезаем соломкой, а сыр натираем.

2. Орехи измельчаем доступным способом.

3 Каждый ингредиент перемешиваем с майонезом, можно посолить – по желанию.

4. Выкладываем отдельными слоями в такой последовательности: мясо, орехи, сыр, яйца.

5. Украшаем салат виноградом. Приятного аппетита!

Источник: kolobok.ua