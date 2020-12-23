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Предупредили о сложностях получения кредитов в 2021 году экономисты

10:00 23.12.2020 Фото: pxhere
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Требования к заемщикам будут ужесточать. Это коснется, как юрлиц, так и физлиц.

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Каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска

В 2021 году российские банки, скорее всего, будут ужесточать требования к заемщикам. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на ведущего эксперта Института современного развития, экономиста Никиту Масленникова.

Напомним, что согласно данным ЦБ РФ, россияне направили в банки 60,4 тысяч обращений об изменении условий кредитных договоров, что на на 5,6 тысяч больше, чем за предыдущие две недели. Банк России рекомендовал финансовым организациям продлить до 1 апреля 2021 года реструктуризацию кредитов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ужесточением противоэпидемических мер в ряде регионов.

Масленников отметил, что "следующий год будет не благостный, не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки, со стороны государства поблажек не будет". Он добавил, что "требования к заемщикам будут ужесточать. Это коснется, как юрлиц, так и физлиц".

Экономист считает, что каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска. Он может стать необслуживаемым, что приведет к потере прибыли финансовых организаций. Масленников подчеркнул, что из-за текущей ситуации закрытие грозит 30-40 банкам.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов уверен, что "если взяться за должников крепко, то можно вызвать очень много проблем в экономике". Он объяснил, что такие меры приведут к росту банкротств и падению экономики. По словам специалиста, "банки не всегда прислушиваются к рекомендациям ЦБ и эту могут проигнорировать".

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко, в свою очередь, рассказал, что нужно делать, чтобы не допустить просрочки по кредиту. "Для этого стоит оценить возможности гасить долг, лучше иметь финансовую подушку безопасности, планировать свои доходы и расходы", — считает он. Эксперт также подчеркнул, что лучше не брать второй кредит, чтобы погасить долг.

кредит погашение долга просрочка по кредиту
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От редакции

У вас много кредитов?

Аноним, 23 декабря 2020 10:34
Ни одного. В азартные игры с банками не играем..

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