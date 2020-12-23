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Врачи назвали алкоголь, который нельзя смешивать в Новогоднюю ночь 2021

13:50 23.12.2020 Фото: pixnio.com
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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн утверждает, что в целом стоит отдать предпочтение белому сухому вину в год быка.

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Есть напитки, которые в сочетании с другим алкоголем могут вызвать интоксикацию

Есть напитки, которые в сочетании с другим алкоголем могут вызвать интоксикацию.

Разные алкогольные напитки не стоит смешивать при употреблении, однако если этого не удаётся избежать, то не следует сочетать вместе виноградный и зерновой алкоголь, полагают опрошенные РИА Новости медики.

По словам научного сотрудника ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата фармацевтических наук Анны Кошечкиной, после игристого вина можно начать пить традиционное вино, при чём делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот.

Исследовательница отметила, что в игристом вине, в частности, кроме этилового спирта, есть и другие спирты ароматического и изомерного ряда, пусть и в меньшем количестве. Как уточнила специалистка, в сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и провоцирует интоксикацию.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн утверждает, что в целом стоит отдать предпочтение белому сухому вину, однако следует регулировать дозу и промежутки между употреблением спиртного.

Источник: zg66.ru

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