Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и главные символы, которые должны быть в каждом доме

Дома и магазины украшаются особыми декорациями: подсвеченными гирляндами, наряженными елками и белым пушистым снегом

Большинство европейских стран - католические и протестантские, а это означает, что Рождество в Европе, в отличие от православной России, отмечается не 7 января, а 25 декабря. Что, впрочем, не меняет смысла праздника.

Решение о праздновании Рождества 25 декабря было принято на Третьем Вселенском церковном соборе в V веке. С тех пор декабрьский предпраздничный период и само Рождество – самая веселая и суматошная пора в году.

Почти во всех европейских городах начинают работать рождественские ярмарки и рынки, дома и магазины украшаются особыми декорациями: подсвеченными гирляндами, наряженными елками и белым пушистым снегом.

Уже ближе к самому Рождеству в Европе по домам начинают ходить дети с колядованием - поют праздничные песни и произносят добрые пожелания семье. А в ответ получают подарки: жареные каштаны, пряники и сладости.

В католических странах перед Рождеством нет такого строгого поста, как у православных, но существует Адвент. Он начинается с четвертого воскресенья до Рождества и считается временем душевного очищения. Каждая неделя Адвента имеет свое название: первая называется железной, вторая – бронзовой, третья – серебряной, а последняя – золотой.

А уже 25 декабря, в само Рождество, в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная. Таким образом Рождество как бы празднуется трижды.

Кстати, в католической церкви Рождество негласно ставят во главу церковных праздников, тогда как у православных оно считается вторым главным праздником после Пасхи.

Подробный рассказ о рождении Мессии есть у двух из четверых евангелистов – Луки и Матфея. Есть также упоминания об этом событии в двух апокрифических (то есть не вошедших к библейский канон) евангелиях - Псевдо-Матфея и Протоевангелии Иакова.

На Руси Рождество начали отмечать в Х веке - после официального принятия христианства. В целом же во всем мире Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, получивших статус государственного в более чем 100 странах мира (см. карту ниже).

Главные символы католического Рождества

Адвент-венок

Его делают из лап ели, прутьев, просто деревянных ветвей. Такой венок символизирует не только тему Рождества, но также акцентирует внимание на том, что этот праздник – семейный. Венок вешают на входную дверь, размещают на подоконнике или ставят на обеденный стол.

А впервые в истории такой венок сделал теолог Иоганн Хинрих Вихерн. Он сплел его для детей из бедных семей, которых взял на воспитание. Они постоянно спрашивали учителя, когда же наступит Рождество, и тогда он сделал венок из... старого деревянного колеса, украсив его 19 красными маленькими свечками и 4 большими белыми. Дети ежедневно зажигали по одной красной свече, а по воскресеньям - по белой. Когда сгорела последняя свеча, наступило Рождество.

Свечи

Это еще один неизменный атрибут праздника. Чаще всего свечи для Рождества используют красные или белые, хотя бывают и модные арт-исключения. В последние годы настоящие свечи стали все чаще заменять электрическими аналогами, когда в свечах вместо огня мерцает свет небольшой лампочки в виде пламени.

Зажигают праздничные свечи у камина, на окне или во время ужина, когда за столом собралась вся семья.

Носки для подарков

Праздник Рождества в западных странах тесно связан с Новым годом. А это значит, что одним из главных персонажей этих дней становится Санта Клаус (прообразом которого является христианский святой Николас, или, по-нашему, Николай) В отличие от нашего Деда Мороза, подарки Санта кладет не под елку, а, спускаясь по печной трубе, оставляет их в специальных красных носках для подарков.

Сами носки вешаются рядом с рождественским деревом или у камина.

Кстати, обычай класть подарки в носки относится к викторианской эпохе. Именно тогда возникла легенда о том, что Санта Клаус, пролетая над одним из домов, обронил пару золотых монет – и они прямиком через дымоход упали в носок, который сушился над камином. С тех пор в рождественскую ночь принято развешивать носки в ожидании подарков.

Сено

В некоторых странах сохранился обычай держать небольшую охапку сена под елкой или просто в гостиной. Или даже подкладывать сено под скатерть на праздничном столе.

Сено служит символом бедности и поводом вспомнить о хлеве и яслях в Вифлеемской пещере, в которых родился Иисус.

Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время

Это связано с введением григорианского календаря в XVI веке. До этого люди жили по юлианскому стилю, который установил император Юлий Цезарь в 46 году до н.э., однако за века и годы в таком календаре каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки.

Поэтому в 1582 году папа римский Григорий XIII заменил юлианский календарь на григорианский, более точный.

Однако в России предпочли оставить прежний стиль, потому что в те времена вся страна была тесно связана с верой и церковью, а Православная Церковь не приветствовала тогдашние изменения.

С тех пор западные христиане (католики и протестанты), а также некоторые православные автокефальные церкви отмечают Рождество 25 декабря. Вот подробно о том, какая церковь когда отмечает Рождество:

25 декабря Рождество празднуют католики, а также православные Церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта.

7 января Рождество отмечают православные России, Иерусалима, Сербии, Грузии, на Афоне.

Источник: kp.ru