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Здоровье / Общество

В какие дни будет болеть голова? Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2020 года

10:20 23.12.2020 Фото: pixabay.com
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Статистика гласит, что в дни магнитных бурь происходит обострение психических заболеваний, а также увеличивается количество аварий на дорогах.

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Ответная реакция планеты на солнечные вспышки приходится на 30 и 31 декабря 2020 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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В какие дни будет болеть голова? Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2020 годаМагнитную бурю 22 декабря 2020 вызвал поток солнечного ветра, в который вошла земляЕщё 9 новостей

В последних числах декабря 2020 года вновь ожидаются магнитные бури. Они принесут с собой головные боли, боли в суставах и мышцах, слабость и усталость. Особенно сильно испытают на себе их воздействие метеозависимые люди.

Магнитные бури в декабре 2020 года

В преддверии нового года, 30 и 31 декабря 2020 года, метеозависимых людей ожидают очередные испытания. Ответная реакция планеты на солнечные вспышки приходится именно на эти даты. С помощью электромагнитного щита Земля пытается защитить себя от солнечного излучения и мощных плазменных потоков. В результате возникают геомагнитные штормы.

Особенно бурно на такие природные явления реагируют метеозависимые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Анализируя статистические данные, врачи сделали вывод, что неблагоприятная реакция организма на интенсивные колебания магнитного поля отмечается также у людей, которые редко бывают на свежем воздухе, имеют слабый иммунитет, а также очень мало двигаются.

Статистика гласит, что в дни магнитных бурь происходит обострение психических заболеваний, а также увеличивается количество аварий на дорогах. Насколько сильной и продолжительной будет реакция на перемену погоды и магнитные колебания, зависит от состояния здоровья человека, его характера, комплекции, а также от возраста и состояния иммунной системы.

Симптомы метеозависимости

Самыми распространенными симптомами метеозависимости считаются:

головные боли;
расстройства сна;
перепады артериального давления;
боли в сердце;

чувство слабости и усталости;
рассеянность;
отсутствие аппетита;
интенсивно сердцебиение;
боли в мышцах;
шум в ушах;
головокружения;
суставные боли.

Врачи рекомендуют заранее готовиться к магнитным штормам, возникающим на планете, всем тем людям, организм которых чутко на них реагирует. Очень важно почаще бывать на свежем воздухе, а также полноценно высыпаться и побольше отдыхать.

Учитывая подготовку к новогодним праздникам, отдохнуть в дни перед последней магнитной бурей вряд ли удастся. Но следует разумно распределить работу, возможно, отказавшись от некоторых планов в пользу здоровья.

Физическая активность в такие дни необходима, но в разумных пределах. Лучше всего практиковать:

дыхательную гимнастику;
утреннюю зарядку;
плавание;
йогу;
прогулки на свежем воздухе.

Улучшат настроение, дадут необходимую нагрузку мышцам и бодрость телу занятия танцами.

Как пережить магнитные бури хроническим больным

Людям, имеющим хронические заболевания, очень важно в дни геомагнитных возмущений неукоснительно выполнять рекомендации врачей. Возможно, на опасный период придётся на треть увеличить дозу принимаемых препаратов.

Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно постоянно мониторить уровень кровяного давления, принимать препараты, снижающие вязкость крови.

Чрезвычайно важно соблюдать питьевой режим. В сутки доктора рекомендуют выпивать не менее 1,5 литра воды. Очень благотворно влияют на нервную систему, а также на здоровье сердца и сосудов фиточаи. Самыми эффективными являются чаи с добавлением:

ромашки;
шалфея;
мяты;

душицы;
мелиссы.

Их употребление поможет взбодриться, станет профилактической мерой против головной боли.

Для укрепления сосудов, а также увеличения интенсивности циркуляции крови врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион сливочное масло, цитрусовые, яйца, морковь. А вот от соли, жирной и жареной пищи, а также фастфуда лучше отказаться на этот период.

Укрепить иммунитет помогут поливитамины, а также ежедневное употребление орехов, меда и сухофруктов (кураги, инжира, чернослива, изюма).

Как снизить воздействие магнитного шторма на организм

В организме человека содержится много воды, поэтому её воздействие может оказать благотворное влияние в период интенсивных колебаний магнитного поля планеты. Специалисты рекомендуют почаще принимать контрастный душ, умываться. А вечером ванны с морской солью, эфирными маслами и ароматическими свечами помогут снять напряжение трудового дня, восстановить физические силы и успокоить нервы.

Очень важно в неблагоприятные дни сохранять душевное равновесие. В этом помогут:

общения с природой;
любимое хобби;
друзья;
домашние животные;
духовные практики.

Врачи рекомендуют употреблять продукты, которые помогут поддержать сердечно-сосудистую и нервную системы: шпинат, фасоль, бананы, овсяную кашу, инжир, морскую капусту, булгур, кунжут, зелень. Следует отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, а вместо них включить в меню побольше фруктов и овощей.

Источник: rsute.ru

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