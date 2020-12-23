Почему новые пособия Путина рассчитаны только на детей до 7 лет? А как же дети до 18 лет?

Антон Котяков, который является министром труда Российской Федерации, отметил, что до окончания года по той информации, которая есть в распоряжении ПФ, пройдет выплата всем семействам, где растут дети до 7 лет.

Право на получение такой выплаты имеют семьи, где дети родились с 18 декабря 2012 года и позже

Новые выплаты Владимира Путина на детей смогут получить автоматически те семьи, которые уже получали помощь весной и летом. Пенсионный фонд будет переводить средства на старые реквизиты в автоматическом режиме. Тем, кто изменил счет или закрыл его, нужно будет заново подавать заявление.

Кто может получить новые пособия Владимира Путина на детей

Новогодние выплаты на детей, о которой 17 декабря, рассказывал российский лидер, получат семейства, где растут дети до 7 лет включительно. На каждого такого ребенка планируется выделить по 5 тыс. руб.

Перед тем, как окончить конференцию, российский президент отметил, что семьи с маленькими детьми получат помощь перед новогодними праздниками – она не большая, но лишней не будет.

Право на получение такой выплаты имеют семьи, где дети родились с 18 декабря 2012 года и позже. Средства могут получить не только родители, но и опекуны, усыновители и попечители детей из данной категории.

Выплата будет перечислена в автоматическом режиме ПФ. Деньги будут направлены на счета получателей, которые ранее указывались на сайте государственных услуг при направлении заявлений на выплаты. Российские семьи направляли данные заявления еще весной или летом текущего года.

В том случае, если родители не обращались еще в этом году за выплатами, или же малыш появился на свет после 1 июля, нужно будет оформлять заявление на сайте. В том случае, если счет был уже закрыт, также понадобиться направлять новое заявление, и открывать счет.

Как получить новое пособие Владимира Путина

Выплата в размере 5 тыс. руб. будет переведена на реквизиты счета, который указан в заявлении. Никаких дополнительных заявок не нужно подавать тем, кто уже получал помощь от государства, так, как средства будут направлены в автоматическом режиме на основании информации, что уже есть.

Антон Котяков, который является министром труда Российской Федерации, отметил, что до окончания года по той информации, которая есть в распоряжении ПФ, пройдет выплата всем семействам, где растут дети до 7 лет. В настоящее время ведомство имеет все данные, чтобы все сделать в автоматическом режиме.

При закрытии счета потребуется подача нового заявления. Форма его есть на сайте, можно зайти и заполнить. Подавать заявление можно до 1 апреля 2021 года.

По предварительным расчетам, на такие потребности из Резервного фонда правительства будет взято около 73,5 млрд руб. Почти 15 млн детей получат поддержку перед новогодними праздниками от правительства.

Почему новые пособия Путина рассчитаны только на детей до 7 лет

В 2020 году семьям с детьми до 16 лет два раза платили по 10 тыс. руб. Владимир Путин объяснил актуальность такой выплаты тем, что из-за пандемии коронавируса многие семьи остались без средств на существование.

Услуга по получению выплаты на детей побила все рекорды популярности в первое время после ее появления на портале государственных услуг.

Выбор указанного возрастного порога может объясняться денежными причинами. Специалисты отмечают, что в стране уже есть помощь для детей от 3 до 7 лет. Также есть еще дети до 16 лет, на которых денег нужно в два раза больше. Однако тут сыграл роль административный фактор, ведь дети до 7 лет уже посчитаны, поэтому известно, сколько на них нужно денег.

Многие эксперты отмечают, что, чем меньше дети, тем больше родители скованны в своих действиях. Маленьких детей нужно водить в школу, садик, учить уроки, проводить с ними больше времени, потому не все родители могут нормально работать, и постоянно нуждаются в финансовой поддержке, особенно, в условиях кризиса.

Источник: https://www.1rre.ru/