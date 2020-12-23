ПФР сообщил, кто какие семьи получат выплату 10 000 рублей в декабре. Каковы условия?

ПФР сказал, кому дадут новую выплату по 10 тыс. рублей в декабре

Специалисты Пенсионного фонда рассказали, кто из россиян уже до Нового года сможет получить новую денежную выплату, совокупный размер которой составит 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

В декабре получить эти деньги смогут семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до восьми лет. Причем важно, чтобы в семье было два ребенка указанного возраста. Тогда выплата составит 10 тысяч рублей.

Напомним, что о введении новой выплаты президент Владимир Путин объявил под занавес пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Руководитель страны отметил, что государство решило сделать детям «небольшой и скромный» подарок в виде такой выплаты.

«На каждого ребенка в возрасте до восьми лет полагается пять тысяч рублей, вне зависимости от дохода семьи. Это значит, что семьи, в которых есть двое таких детей, получат по 10 тысяч рублей», – отметили в ПФР.

Жители многих регионов России начали получать эти выплаты уже с понедельника, 21 декабря. В частности, о зачислении заветных денежных средств на банковские карты сообщили родители, проживающие в Санкт-Петербурге, Псковской области, Башкирии, Челябинской области и других регионах. Выплаты начали приходить и жителям Приморья.

Выплаты оформляют большинству семей в беззаявительном порядке, у ПФР есть данные тех, кто получал выплату 10 тысяч рублей в июне и июле. Однако если ребенок родился после 1 июля, придется подать заявление. За первые сутки после анонса пособия россияне подали более 200 тысяч заявлений через портал госуслуг.