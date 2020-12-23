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ПФР сообщил, кто какие семьи получат выплату 10 000 рублей в декабре. Каковы условия?

17:20 23.12.2020 Фото: https://www.freeimg.ru/
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Жители многих регионов России начали получать эти выплаты уже с понедельника, 21 декабря.

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ПФР сказал, кому дадут новую выплату по 10 тыс. рублей в декабре
Сюжет: Все пособия Путина
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ПФР сообщил, кто какие семьи получат выплату 10 000 рублей в декабре. Каковы условия?Почему новые пособия Путина рассчитаны только на детей до 7 лет? А как же дети до 18 лет?Ещё 425 новостей

Специалисты Пенсионного фонда рассказали, кто из россиян уже до Нового года сможет получить новую денежную выплату, совокупный размер которой составит 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

В декабре получить эти деньги смогут семьи, в которых воспитываются дети в возрасте до восьми лет. Причем важно, чтобы в семье было два ребенка указанного возраста. Тогда выплата составит 10 тысяч рублей.

Напомним, что о введении новой выплаты президент Владимир Путин объявил под занавес пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Руководитель страны отметил, что государство решило сделать детям «небольшой и скромный» подарок в виде такой выплаты.

«На каждого ребенка в возрасте до восьми лет полагается пять тысяч рублей, вне зависимости от дохода семьи. Это значит, что семьи, в которых есть двое таких детей, получат по 10 тысяч рублей», – отметили в ПФР.

Жители многих регионов России начали получать эти выплаты уже с понедельника, 21 декабря. В частности, о зачислении заветных денежных средств на банковские карты сообщили родители, проживающие в Санкт-Петербурге, Псковской области, Башкирии, Челябинской области и других регионах. Выплаты начали приходить и жителям Приморья.

Выплаты оформляют большинству семей в беззаявительном порядке, у ПФР есть данные тех, кто получал выплату 10 тысяч рублей в июне и июле. Однако если ребенок родился после 1 июля, придется подать заявление. За первые сутки после анонса пособия россияне подали более 200 тысяч заявлений через портал госуслуг.

10 000 рублей выплата 5000 рублей
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