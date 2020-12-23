Сегодня именины: 23 декабря отмечается 23 именин по церковному календарю

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Анатолий
|от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Лаврентий
|от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Фома
|от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»