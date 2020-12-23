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Сегодня именины: 23 декабря отмечается 23 именин по церковному календарю

07:10 23.12.2020 Фото: Pikist
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По святцам 23 декабря отмечается 23 именин: 16 мужских и 7 женских.

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Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Александра женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»
Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
Евлалия от древнегреческого имени Эулалиа - «красноречивая», «хорошо говорящая»
Татьяна от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)
Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»
день ангела именинники именины
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