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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 декабря 2020 в России и мире

07:40 23.12.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 23 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Всемирный день сноубординга 23 декабря

• День снежных ангелов
• Праздник человеческого света (HumanLight)
• День дальней авиации ВКС РФ

• День памяти великомученика Мины Красноречивого
• Всемирный день сноубординга (World Snowboard Day)
• Пьяный вечер (Tipsy Eve) - Канада
• День рождения королевы - Швеция
• Ночь редиса (Noche de Rabanos) - Мексика
• День семейных корней (National Roots Day) - США
• День детей - Судан
• День победы (День освобождения Порт-Саида) - Египет
• День штабных специальностей и войск специальной связи - Украина
• День фермера (Kisan Diwas, National Farmers Day) - Индия
• День cвятого Торлака - Исландия
• Фестивус (Festivus) - США
• Праздник Блукаса - Литва
• Вечер Тома Боукока (Tom Bawcock`s Eve) - Великобритания
• День пфеффернюссе (National Pfeffernusse Day) - США
• Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия
• Мина Красноречивый (Мина - Светлые очи)

Важные даты

1672 итальянским астрономом Джованни Кассини открыт второй по величине спутник Сатурна - Рея.
1914 из боевых самолётов "Илья Муромец" образован воздушный флот Российской империи.
1917 издан первый номер старейшей в России газеты железнодорожников "Гудок".
1953 расстрел Л. П. Берии, В. Н. Меркулова, Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешика, В. Г. Деканозова и Л. Е. Влодзимирского.
1963 папа римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства.
1972 16 выживших после крушения самолёта рейса 571 компании Air Force в Андах были спасены спустя 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

1984 катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.
1986 в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик А. Д. Сахаров.
2009 произошёл взрыв на шахте «Естюнинская» (ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат») в Нижнем Тагиле, погибли девять человек.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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