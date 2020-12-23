Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 23 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

Всемирный день сноубординга 23 декабря

• День снежных ангелов

• Праздник человеческого света (HumanLight)

• День дальней авиации ВКС РФ



• День памяти великомученика Мины Красноречивого• Всемирный день сноубординга (World Snowboard Day)• Пьяный вечер (Tipsy Eve) - Канада• День рождения королевы - Швеция• Ночь редиса (Noche de Rabanos) - Мексика• День семейных корней (National Roots Day) - США• День детей - Судан• День победы (День освобождения Порт-Саида) - Египет• День штабных специальностей и войск специальной связи - Украина• День фермера (Kisan Diwas, National Farmers Day) - Индия• День cвятого Торлака - Исландия• Фестивус (Festivus) - США• Праздник Блукаса - Литва• Вечер Тома Боукока (Tom Bawcock`s Eve) - Великобритания• День пфеффернюссе (National Pfeffernusse Day) - США• Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия• Мина Красноречивый (Мина - Светлые очи)

Важные даты

1672 итальянским астрономом Джованни Кассини открыт второй по величине спутник Сатурна - Рея.

1914 из боевых самолётов "Илья Муромец" образован воздушный флот Российской империи.

1917 издан первый номер старейшей в России газеты железнодорожников "Гудок".

1953 расстрел Л. П. Берии, В. Н. Меркулова, Б. З. Кобулова, С. А. Гоглидзе, П. Я. Мешика, В. Г. Деканозова и Л. Е. Влодзимирского.

1963 папа римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства.

1972 16 выживших после крушения самолёта рейса 571 компании Air Force в Андах были спасены спустя 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.



1984 катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.1986 в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик А. Д. Сахаров.2009 произошёл взрыв на шахте «Естюнинская» (ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат») в Нижнем Тагиле, погибли девять человек.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend