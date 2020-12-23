Елена Перминова из Бердска ждет 4-го ребенка от мужа-миллионера Александра Лебедева

34-летняя модель Елена Перминова, которая родом из Бердска, и 61-летний миллиардер Александр Лебедев ждут четвертого общего ребенка. О беременности бердчанка сообщила в инстаграме, опубликовав фото с округлившимся животом. «Ребят, тут такое дело...» — с юмором подписала кадры Перминова.

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Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)