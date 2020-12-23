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Каким будет размер материнского капитала с 1 января 2021 года - об индексации заявили в ПФР

16:50 23.12.2020 Фото: pixabay
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Размер материнского капитала будет проиндексирован на 3,7% и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала.

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Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго составит 155 550 рублей

22 декабря управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа провел пресс-конференцию, на которой  сообщил об увеличении размера материнсокго капитала.

С 1 января подрастет также и размер материнского капитала, отметил управляющий Отделением ПФР. Размер материнского капитала будет проиндексирован на 3,7% и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго составит 155 550 рублей.

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