Обернулась уголовным делом драка с участием Прилучного

В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.