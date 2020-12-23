Обернулась уголовным делом драка с участием Прилучного

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в Калининграде после избиения актера Павла Прилучного, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с черепно-лицевыми травмами, которые актер якобы получил в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер проходит лечение в многопрофильном отделении. Сам актер подтвердил, что восстанавливается после операции, и добавил, что детали произошедшего оставит для правоохранительных органов. В начале декабря Прилучного выписали из больницы, в настоящее время он продолжает сниматься в Калининграде. По сообщениям СМИ, актер подрался с владельцем калининградского клуба.
"По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сказала Поставничая.