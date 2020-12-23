Ушла на больничный с последующим увольнением начальник управления образования Бердска Жанна Тузова

Об этом редакции "Курьер. Среда. Бердск" стало известно 23 декабря. Подробности читайте в ближайшее время.

На все вопросы на пресс-конференции отвечала начальник управления образования Жанна Тузова

Написала заявление об увольнении и ушла на больничный начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Об этом редакции "Курьер. Среда. Бердск" стало известно 23 декабря. Пока Жанна Леонидовна не подтвердила и не опровергла эту информацию. Подробности читайте в ближайшее время.

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