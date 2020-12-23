Дело о дерзком похищении драгоценных камней на 575 млн ушло в суд Новосибирска

В 2017 году, с целью развития направления по сбыту изготавливаемой ООО «Тайрус» продукции, генеральным директором организации были привлечены ранее ему незнакомые два местных жителя, на которых им фактически возложены обязанности менеджеров по продаже изготавливаемых синтетических кристаллов и изделий из них, без включения их в штатную численность сотрудников ООО «Тайрус».

ООО «Тайрус» занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в городе Новосибирске ООО «Тайрус» занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них. В 2017 году, с целью развития направления по сбыту изготавливаемой ООО «Тайрус» продукции, генеральным директором организации были привлечены ранее ему незнакомые два местных жителя, на которых им фактически возложены обязанности менеджеров по продаже изготавливаемых синтетических кристаллов и изделий из них, без включения их в штатную численность сотрудников ООО «Тайрус».

29 апреля 2019 года в дневное время указанным лицам, стало известно о том, что директор ООО «Тайрус» принял решение о вывозе с места хранения – офиса ООО «Тайрус» складского запаса продукции, произведенной обществом в виде синтетических кристаллов и их производных. Они решили самостоятельно осуществить сбыт произведенной продукции с целью извлечения прибыли. Приехав к офису общества с целью воспрепятствования вывозу директором продукции ООО «Тайрус» с места хранения и подавления его воли к сопротивлению, на парковочной площадке у здания 3/4 по пр. А. Коптюга города Новосибирска один из злоумышленников увидел личный автомобиль потерпевшего марки «БМВ Х1» с погруженной в него продукцией ООО «Тайрус», подготовленной им для вывоза с места хранения, после чего припарковал свой автомобиль таким образом, чтобы заблокировать возможность выезда с парковки автомобилю последнего.

После этого злоумышленники похитили синтетические кристаллы изумруда колумбийского цвета в виде необработанных пластин общим весом 128 кг, синтетические кристаллы изумруда бразильского цвета в виде необработанных пластин общим весом 34 кг, синтетические кристаллы изумруда АВ (традиционного) в виде необработанных пластин общим весом 156 кг, синтетические кристаллы александрита в виде необработанных кусков (лодочек) общим весом 23 кг, ограненные вставки из выращенных (синтетических) кристаллов изумруда, корунда, александрита общим весом 295,68 грамм, и необработанные (синтетические) кристаллы этих же материалов общим весом 805,59 грамм (выставочный материал), синтетического голубого берилла аквамаринового цвета общим весом 1 401 грамм, упакованные в пластиковые контейнеры и бумажные коробки. Погрузили синтетические кристаллы и их производные, принадлежащие ООО «Тайрус», находящиеся непосредственно у автомобиля потерпевшего на асфальте парковочной площадки в свой автомобиль, тем самым совершив их открытое хищение. После чего злоумышленники скрылись, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению.

Имущественный ущерб ООО «Тайрус» составил свыше 575 млн рублей.

Кроме того, 9 января 2019 года одним из обвиняемых было учреждено ООО «МонтеКристал», основным видом деятельности общества являлась обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря. В ходе осуществления указанной деятельности одним из обвиняемых было подыскано ООО «Ювелит», после, между ООО «Тайрус» в лице генерального директора и ООО «Ювелит» был заключен договор поставки ювелирных синтетических вставок.

У злоумышленника возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба ООО «Тайрус».

Так, он, достоверно знавший об условиях заключенного ООО «Тайрус» договора поставки с ООО «Ювелит», имевший, в силу оказываемого ему доверия со стороны потерпевшего беспрепятственный доступ к печати ООО «Тайрус» и клише с оттиском подписи директора, решил организовать изготовление подложного договора уступки права требования от ООО «Тайрус» в пользу возглавляемого им ООО «Монте Кристал», и его направление в ООО «Ювелит» за ранее поставленную продукцию ООО «Тайрус».

Реализуя возникший преступный умысел, он организовал изготовление заведомо подложного соглашения, после чего организовал направление электронной почтой подложного соглашения в ООО «Ювелит», которое было подписано директором, не осведомленным о преступных действиях злоумышленника, тем самым обманывая его об обстоятельствах заключения договора.

В связи с чем, ООО «Ювелит» осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Монте Кристал» в сумме свыше 381 тысячи рублей в качестве расчета за ранее поставленную продукцию ООО «Тайрус».

В результате вышеуказанных преступных действий в ООО «Тайрус» не поступила оплата за поставленный в ООО «Ювелит» товар на вышеуказанную сумму, чем обществу причинен крупный ущерб.

30 мая 2019 года злоумышленнику стало известно о том, что его преступные действия обнаружены генеральным директором ООО «Тайрус», с целью сокрытия совершенного им преступления, он организовал возвращение денежных средств ООО «Монте Кристал» в сумме 381 561,30 рублей, которая является крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком