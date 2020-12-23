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Нанес удары клинком ножа водителю пассажир из Бердска. Суд отложили на 20 января 2021 года

10:03 23.12.2020 Фото: pxhere
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В том числе рассмотрен вопрос о мере пресечения, которая в отношении Масалова А.А. оставлена без изменения - в виде заключения под стражу.

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Обвиняемый напал с ножом на водителя

22 декабря 2020 года в Бердском городском суде Новосибирской области начато рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Масалова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В том числе рассмотрен вопрос о мере пресечения, которая в отношении Масалова А.А. оставлена без изменения - в виде заключения под стражу.

Органами предварительного следствия Масалов А.А. обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно в том, что, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, двигавшегося под управлением потерпевшего, нанес последнему удары клинком ножа в область шеи и головы.

Судебное заседание отложено на 20 января 2021 года в 14 часов 30 минут.

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От редакции

Как его накажут?

Аноним, 23 декабря 2020 10:50
Вот и пусть посидит,встретит Новый год в камере А говорят,как встретишь Новый год,так и проведешь

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