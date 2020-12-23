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Третья волна коронавируса: Когда ждать напасть, предупредил Главврач больницы в Коммунарке Проценко

10:30 23.12.2020 Фото: facebook
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Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью.

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Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Третья волна коронавируса: Когда ждать напасть, предупредил Главврач больницы в Коммунарке ПроценкоЧем опасны медицинские маски? Мнение психологаЕщё 934 новостей

Мир и Россию ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Об этом предупредил главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что свой вывод он сделал в ходе «трезвого исторического анализа». «У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал медик.

Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью.

Ранее Денис Проценко говорил, что третья волна COVID-19 в России начнется примерно в марте и будет слабее предыдущих. Он предположил, что эпидемия может закончиться в районе июня, если весной появится эффективная вакцина.

Коммунарка коронавирус третья волна Денис Проценко
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