Самые надежные и проблемные автомобили 2020 года

Такого рода материалы публикуют многие организации по всему миру: сервисные центры и автожурналы, американские и британские — у каждого своя методика.

Для этой статьи мы выбрали отчет TÜV, потому что он свежий, пул исследуемых автомобилей ближе к нашим реалиям, ну и кому как не немцам доверять, когда речь идет о надежности.

Методология

Исследование проходило с июля 2019 по июнь 2020 года. Эксперты оценивали 8,8 миллиона машин 228 моделей по 160 главным техническим параметрам. Рейтинг составляли в пяти возрастных категориях: в возрасте 2–3 лет, 4–5, 6–7, 8–9 и 10–11 лет.

Для самых молодых устроили еще и отдельное соревнование в шести классах: мини (городские автомобили), малые (класс B), компактные (гольф), средние (класс D), SUV (кроссоверы и внедорожники), минивэны. Результат оценки выражен в проценте серьезных поломок: у кого процент ниже — тот и победил. Пробег тоже учитывали.

Мы остановимся только на молодых автомобилях — посмотрим на их общий рейтинг и поклассовый.

Машины в возрасте 2–3 лет (2017–2018 год выпуска)

Надежные. В этой категории второй год подряд побеждает Mercedes-Benz GLC, у которого уровень серьезных неисправностей составил 1,7% при среднем пробеге в 56000 км. В этот раз модель превзошла не только конкурентов, но и саму себя: год назад она набрала больше при том же километраже.

Второе и третье места делят Mercedes-Benz B-Class и Opel Insignia — по 2,2%. Столько же набрал и Porsche 911, но у него средний пробег значительно меньше (24000 против 370000 км), так что его поставили на четвертую позицию.

Остальные места в десятке получили еще три “Мерседеса” (SLC, A-Class, C-Class), Audi Q2, Hyundai i30 и Mazda CX-3.

Как видим, подавляющее большинство самых надежных машин 2017–2018 г.в. — немецкие.

Проблемные. Наименее надежной в этой возрастной категории оказалась Dacia Duster с уровнем серьезных поломок в 11,1% при среднем пробеге в 41000 км. Она была худшей и год назад.

В десятку проблемных попали еще три модели румынского бренда: Lodgy, Logan, Dokker. А Logan замыкает перечень еще и в некоторых других возрастах.

Еще одна марка с большим представительством на дне — Ford. В десятку худших вошли Galaxy, S-Max и Mondeo. Компанию им и румынам составили Fiat Punto и Citroën C4 Cactus.

Рейтинг по классам

Экземпляры, выпущенные в 2017–2018 годах немецкие эксперты ранжировали еще по шести классам:

Городские. Здесь лучшим оказался Opel Adam, который победил и в прошлом году. У него нашли 3,7% серьезных неисправностей при среднем километраже в 28000 — в общем списке он занял 23-е место. Худшей оказалась Fiat Panda — 7,9%, 32000 км. Год назад она была второй с конца.

Малые. Надежнейшая из них второй год к ряду — Audi A1. При показателях одометра в 34000 уровень значительных поломок составил 3,3%. На противоположном полюсе надежности в классе B — Fiat Punto (10,5%, 40000 км). Он же был худшим и в минувшем году.

Компактные. В гольф-классе победил Hyundai i30 c 2,5% при 34000. На дне оказалась Dacia Logan (10,4%, 56000), которая была там в предыдущем рейтинге.

Средние. Победил Opel Insignia. Больше всего проблем доставили своим владельцам Ford Mondeo (9,1%, 74000), которые замыкали список и в 2019.

SUV. Среди внедорожников и кроссоверов лучше всех был Mercedes GLC, уже упомянутый в качестве общеклассового победителя в самом молодом возрасте. Внизу — Dacia Duster.

Минивэны. Наиболее безотказным признали Mercedes B-Class. Самая проблемная — Dacia Lodgy (10,9%, 48000).

Таковы результаты исследования подержанных машин немецкими экспертами. Эти сведения могут быть полезны при покупке б/у автомобиля, но все же нужно знать и прошлое именно того экземпляра, который вы собираетесь приобрести. Проверить историю — в том числе и поломки, ремонты — можно по VIN через онлайн-сервис bestvin.ru.