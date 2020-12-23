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Когда вернется Почта России в Микрорайон Бердска, ответил мэр Евгений Шестернин

11:52 23.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Старое разрушающееся здание ТВК и почты продадут за 8 млн рублей в 2021 году. Когда 33 000 бердчан начнут отправлять письма и посылки не в центре города?

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Жители Бердска требуют открыть почтовое отделение в Микрорайоне

Жители Микрорайона Бердска негодуют. Когда появится долгожданное отделение почты России на Микрорайоне вновь?

Летом 2020 года отделение №9 на ул. Микрорайон, 15Б, располагавшееся наряду с ТВК, перенесли в отделение на ул. Пушкина, 175. Таким образом, чтобы отправить письмо или получить посылку жители Микрорайона вынуждены ехать на другой конец города, а там простоять в огромных очередях. Причина переноса здания заключается в его аварийности. Всего почтовое отделение №9 обслуживает 33 000 жителей Микрорайона Бердска.

На сессии депутатов 17 декабря, поднимался вопрос о здании Почты России.

Депутат Елена Белова заявила, что у нее была переписка с Почтой России ранее о размещении отделения связи на Микрорайоне. Одного отделения почтовой связи на Микрорайоне мало, так как по численности Микрорайон превосходит другие районы.

- Тогда у Почты России были огромные очереди. В принципе они и сейчас в этом отделении почтовом связи с учетом того, что сейчас появились электронные подписи, быстрее обслуживание. Даже одного отделения почтовой связи на Микрорайоне - это мало. Катастрофически мало. По численности Микрорайон больше, чем центральная часть. В центральной части есть два отделения связи. У нас на Микрорайоне одно. Почта России ответила таким образом, что если у муниципалитета есть площади, они готовы арендовать и разместить еще одно почтовое отделение связи. Это было много лет назад. На сегодняшний день, продавая это здание, мы тоже переживали за то, что будет с почтой. Помещение в собственности у Почты России. Но каким образом будет ли сейчас кто-то делать ремонт, приобретет или выкупит отделение? Мы просто в проекте-решении рекомендуем приобрести муниципальные площади для размещения почтового отделения,- изрекла Елена Белова.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, заявил, что почтовое отделение в Микрорайоне крайне необходимо.

- Администрация работала с Почтой России по этому вопросу. Мы предложили несколько площадей. Площади были не наши, коммерческие, но ценовая политика коммерсантами предложена нормальная. Но Почта России приняла эту информацию для размышления и до сих пор на наши письменные вопросы ответа не даёт. Почта России - самостоятельное лицо, коммерческое предприятие, которое никогда не финансировалось за счёт муниципального бюджета. Но она обязана обслуживать наше населения, согласно закону,- прокомментировал Евгений Шестернин.

Также выяснилось, что Шестернин обратился к депутатам Заксобрания Новосибирской области и депутатам Госдумы РФ, чтобы и те посодействовали в скорейшем решении вопроса.

Спикер горсовета Владимир Голубев, в свою очередь, тоже обращался к Почте России от лица бердских депутатов с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переносе отделения с ул. Пушкина, 175 обратно в Микрорайон.

Напомним, что за 8 млн рублей разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска продадут в 2021 году из-за аварийного состояния. Дефект был замечен на уровне заднего фасада второго и третьего этажа. В здании происходило даже выпадение оконных блоков. Заключение в связи с чем такое произошло эксперты не давали. Больше склоняются, что кровля выполнена неправильно.

Денежные средства полученные с продажи данного имущества было решено рекомендовать на покупку или строительство муниципальных площадей на Микрорайоне Бердска.

Почта России приватизация продажа. отделение почтовой связи Евгений Шестернин Елена Белова
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Перенесут ли здание почты?

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