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Что категорически запрещено делать 24 декабря на день Мины Красноречивого, а что сделать обязательно-обязательно нужно

10:17 23.12.2020 Фото: https://www.freeimg.ru/
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Не рекомендуют сидеть дома — традиционно в этот день с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

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Приметы и поверья на 23 декабря могут рассказать когда ждать снег и каким будет лето

Приметы и поверья на 23 декабря 2020 года могут поведать о том, какими будут погодные условия в будущем. В этот день верующие почитают память Мины Красноречивого, который умер за веру в Иисуса.

Народные приметы на 23 декабря

Из века в век в народе передаются приметы и традиции. Ежегодно предки наблюдали за всем происходящим, благодаря чему научились предсказывать погодные условия. На 23 декабря также есть ряд примет:

придет похолодание, если на небе наблюдаются белесые облака не первый день;
стоит ждать холодов при отсутствии облаков на небе;
ветреная погода может наблюдаться, если Луна будет отливать лиловым светом;
ясная погода говорит о приближении похолодания;
жаркое и сухое лето можно будет наблюдать, если 23 декабря ветер будет подхватывать снежинки словно песок;
если птицы держатся ближе к дому, то это сулит вьюгу;
если на небе будут наблюдаться далекие и маленькие звезды – это к сильному снегопаду;
если пить пиво в этот день, и оно будет пениться, то это говорит о приближении снежной погоды.

Богат день 23 декабря на поверья и традиции

В народе 23 декабря отмечают праздник под названием День Мины. Дата торжества остается неизменной. В календаре верующих этот день отмечен как Мины Красноречивого. В народе же с этого дня и до 29 числа проходили Спиридонова поворота, когда день начинает идти на увеличение, а ночь – на убыль, пишет http://rsute.ru/

Святому Мину в этот день принято молиться и просить об излечении глаз, так как он вернул зрение многим обратившимся к нему при жизни.

Предки верили, что, если 23 декабря произнести специальный заговор, то дети станут спать лучше и не будут пробуждаться по ночам.

Предания со времен Руси говорят о том, что у святого был дар исцелять глаза и дарить людям хорошее зрение. Люди верили, что он не только лечил физически, но также открывал возможность отличать зло от добра и ложь от правды.

Что нельзя делать сегодня:

  • В этот день категорически запрещается ссориться и повышать голос, считается, что это может опечалить святого
  • Не рекомендуют сидеть дома — традиционно в этот день с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении

В этот день существуют следующие приметы:

  • Ясный день предвещает скорый приход морозов
  • Если человек родился 23 декабря, то его талисманом считается малахит и нефрит
  • Снега навалило до самой изгороди – будет плохое и неурожайное лето, и наоборот
  • Звезды мерцают – будет стужа
  • Яркие и блестящие звезды сулят морозную погоду
  • Звезды мелкими кажутся – жди снегопада
  • Ярко сияет Большая Медведица – будет буран
  • Если в день памяти Мины сухой снег разносится ветром – будет засушливое лето
  • Ясная и безоблачная погода – скоро похолодает
  • Белые облака – примета к тому, что скоро будет похолодание
день памяти Мины Красноречивого
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