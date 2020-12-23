Что категорически запрещено делать 24 декабря на день Мины Красноречивого, а что сделать обязательно-обязательно нужно

Не рекомендуют сидеть дома — традиционно в этот день с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

Приметы и поверья на 23 декабря могут рассказать когда ждать снег и каким будет лето

Приметы и поверья на 23 декабря 2020 года могут поведать о том, какими будут погодные условия в будущем. В этот день верующие почитают память Мины Красноречивого, который умер за веру в Иисуса.

Народные приметы на 23 декабря

Из века в век в народе передаются приметы и традиции. Ежегодно предки наблюдали за всем происходящим, благодаря чему научились предсказывать погодные условия. На 23 декабря также есть ряд примет:

придет похолодание, если на небе наблюдаются белесые облака не первый день;

стоит ждать холодов при отсутствии облаков на небе;

ветреная погода может наблюдаться, если Луна будет отливать лиловым светом;

ясная погода говорит о приближении похолодания;

жаркое и сухое лето можно будет наблюдать, если 23 декабря ветер будет подхватывать снежинки словно песок;

если птицы держатся ближе к дому, то это сулит вьюгу;

если на небе будут наблюдаться далекие и маленькие звезды – это к сильному снегопаду;

если пить пиво в этот день, и оно будет пениться, то это говорит о приближении снежной погоды.

Богат день 23 декабря на поверья и традиции

В народе 23 декабря отмечают праздник под названием День Мины. Дата торжества остается неизменной. В календаре верующих этот день отмечен как Мины Красноречивого. В народе же с этого дня и до 29 числа проходили Спиридонова поворота, когда день начинает идти на увеличение, а ночь – на убыль, пишет http://rsute.ru/

Святому Мину в этот день принято молиться и просить об излечении глаз, так как он вернул зрение многим обратившимся к нему при жизни.

Предки верили, что, если 23 декабря произнести специальный заговор, то дети станут спать лучше и не будут пробуждаться по ночам.

Предания со времен Руси говорят о том, что у святого был дар исцелять глаза и дарить людям хорошее зрение. Люди верили, что он не только лечил физически, но также открывал возможность отличать зло от добра и ложь от правды.

Что нельзя делать сегодня:

В этот день категорически запрещается ссориться и повышать голос, считается, что это может опечалить святого

Не рекомендуют сидеть дома — традиционно в этот день с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении

В этот день существуют следующие приметы: