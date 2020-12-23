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Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря раскрыто в Бердске

10:20 23.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего в городе официально зарегистрировано 998 случаев.

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Тестов взято - 127

По данным оперативного штаба на 23 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 536 жителей города, 121 ребёнок.
Тестов взято - 127.
Выздоровевших и выписанных - 916.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.
Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 998 случаев.

зараженные коронавирус сводка статистика
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От редакции

Большая цифра?

Аноним, 23 декабря 2020 10:30
Число новых зараженных коронавирусом ... раскрыто?

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