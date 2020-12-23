Число новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря раскрыто в Бердске

Всего в городе официально зарегистрировано 998 случаев.

Тестов взято - 127

По данным оперативного штаба на 23 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 536 жителей города, 121 ребёнок.

Тестов взято - 127.

Выздоровевших и выписанных - 916.



На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID 19.Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 998 случаев.