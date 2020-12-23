Государство откажется от контрольного пакета в «Первом канале»

С 2014 года «Первый канал» испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях на производство контента.

Согласно документу, у российского государства при этом появится «золотая акция»

Путин подписал указ о приватизации «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%. Целью изменений названо усиление устойчивости телеканала, испытывающего финансовые трудности. В ходе приватизации в число акционеров «Первого канала» может вернуться ВТБ.

Президент Владимир Путин обязал правительство обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в нем сократится с 51 до 34%. Соответствующий указ размещен в системе «Консультант Плюс».

Согласно документу, у российского государства при этом появится «золотая акция», дающая специальное право в управлении «Первым каналом». Перечень негосударственных акционеров телеканала правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Новым председателем совета директоров «Первого канала», как сообщает ТАСС, стал помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Увеличение уставного капитала и назначение Орешкина представитель Минцифры в разговоре с РБК объяснил «необходимостью финансового оздоровления» телеканала.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государственным структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1% и ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» — 3%. 29% компании владеет «Национальная Медиа Группа». Еще 20% ранее принадлежали ВТБ, который приобрел пакет весной 2019 года у миллиардера Романа Абрамовича F 10. Осенью банк объявил, что избавился от своей доли. Кому достались 20% «Первого канала», осталось неизвестным. Три собеседника РБК тогда говорили, что бумаги могли вернуться Абрамовичу, которому с начала 2000-х до 2011 года принадлежали 49% канала. Представитель миллиардера и пресс-служба «Первого канала» это не комментировали.

С 2014 года «Первый канал» испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях на производство контента. Согласно данным базы «Спарк», в 2019 году чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ составил 4,15 млрд рублей при выручке 26,9 млрд рублей. На долги «Первого» в суде жаловался телецентр «Останкино» и крупнейший поставщик контента жду канала «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга F 36, отмечает издание. В 2018 году консалтинговая компания PwC в докладе, подготовленном по заказу «Первого канала», пришла к выводу, что для стабилизации финансового положения каналу требуется ежегодная господдержка по 6,5 млрд рублей в 2018–2021 годах и по 5 млрд рублей в 2022–2025 годах. В 2020 году, как отмечает «Коммерсантъ», телеканалу такую субсидию выделили.

Источник: forbes