23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Государство откажется от контрольного пакета в «Первом канале»

11:30 23.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
1 0

С 2014 года «Первый канал» испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях на производство контента.

% name% title
Согласно документу, у российского государства при этом появится «золотая акция»

Путин подписал указ о приватизации «Первого канала», в результате которой доля государства в компании снизится с 51% до 34%. Целью изменений названо усиление устойчивости телеканала, испытывающего финансовые трудности. В ходе приватизации в число акционеров «Первого канала» может вернуться ВТБ.

Президент Владимир Путин обязал правительство обеспечить приватизацию «Первого канала», в результате которой доля государства в нем сократится с 51 до 34%. Соответствующий указ размещен в системе «Консультант Плюс».

Согласно документу, у российского государства при этом появится «золотая акция», дающая специальное право в управлении «Первым каналом». Перечень негосударственных акционеров телеканала правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Новым председателем совета директоров «Первого канала», как сообщает ТАСС, стал помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Увеличение уставного капитала и назначение Орешкина представитель Минцифры в разговоре с РБК объяснил «необходимостью финансового оздоровления» телеканала.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государственным структурам: Росимуществу — 38,9%, ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1% и ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» — 3%. 29% компании владеет «Национальная Медиа Группа». Еще 20% ранее принадлежали ВТБ, который приобрел пакет весной 2019 года у миллиардера Романа Абрамовича F 10. Осенью банк объявил, что избавился от своей доли. Кому достались 20% «Первого канала», осталось неизвестным. Три собеседника РБК тогда говорили, что бумаги могли вернуться Абрамовичу, которому с начала 2000-х до 2011 года принадлежали 49% канала. Представитель миллиардера и пресс-служба «Первого канала» это не комментировали.

С 2014 года «Первый канал» испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях на производство контента. Согласно данным базы «Спарк», в 2019 году чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ составил 4,15 млрд рублей при выручке 26,9 млрд рублей. На долги «Первого» в суде жаловался телецентр «Останкино» и крупнейший поставщик контента жду канала «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга F 36, отмечает издание. В 2018 году консалтинговая компания PwC в докладе, подготовленном по заказу «Первого канала», пришла к выводу, что для стабилизации финансового положения каналу требуется ежегодная господдержка по 6,5 млрд рублей в 2018–2021 годах и по 5 млрд рублей в 2022–2025 годах. В 2020 году, как отмечает «Коммерсантъ», телеканалу такую субсидию выделили.

Источник: forbes

золотая акция останкино пакет акций первый канал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будет с каналом?

Аноним, 23 декабря 2020 11:53
НВР: Канал и так лежал под западными лицензиями на программы будучи государственным.
Т.е. перекачивали из казны заграницу бабло.
Максим Орешкин?! Этот тот самый мэн, который не знал, что творится в его министерстве, отвечая на конкретный вопрос Путина?
Теперь его приватизируют спонсоры из ЦРУ, Ми-6 и Моссада

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУгрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске
12:42 23-12-2020
Угрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске
БердскСпецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020
12:38 23-12-2020
Спецвыпуск
Бердск300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020
12:32 23-12-2020
300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:31 23-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве
12:30 23-12-2020
Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве
Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку
12:30 23-12-2020
Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку
Коронавирус в Новосибирской области: Умерли 7 пациентов за сутки на 23 декабря
12:29 23-12-2020
Коронавирус в Новосибирской области: Умерли 7 пациентов за сутки на 23 декабря
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
12:28 23-12-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
+161 случай коронавируса выявили за сутки на 23 декабря в Новосибирской области
12:25 23-12-2020
+161 случай коронавируса выявили за сутки на 23 декабря в Новосибирской области
ВПЧ: Когда папилломы опасны и вызывают ли они онкологию?
12:20 23-12-2020
ВПЧ: Когда папилломы опасны и вызывают ли они онкологию?