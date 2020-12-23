300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020

17 декабря 2020 года состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России. Свой вопрос можно было задать на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение "Москва – Путину". Редакция "Курьер. Среда. Бердск" и "Весь Искитим" накануне пресс-конференции поинтересовались у людей: о чем вы хотите спросить Путина? И получили более 300 писем из разных уголков страны.

Владимир Путин отвечал на вопросы в прямом эфире

17 декабря 2020 года состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России. Свой вопрос можно было задать на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение "Москва – Путину". Редакция "Курьер. Среда. Бердск" и "Весь Искитим" накануне пресс-конференции поинтересовались у людей: о чем вы хотите спросить Путина? И получили более 300 писем из разных уголков страны. Много вопросов поступило о низких зарплатах, маленьких пенсиях, на которые невозможно прожить, также речь в обращениях к президенту шла о детских выплатах, растущих ценах на продукты и услуги ЖКХ, дефиците лекарств в регионах, проблемах в здравоохранении, обострившихся в период пандемии коронавируса. Мы перечислим самые популярные вопросы, которые Владимир Путин успел прокомментировать, также опубликуем и те, на которые ответ на пресс-конференции так и не прозвучал.

Какие вопросы задали в прямом эфире президенту

Алексей Петров, телеканал «Россия», «Вести» задал вопрос о состоянии российской системы здравоохранения: какова степень её готовности, насколько она справилась и справляется с теми вызовами, которые сейчас есть? Проводится ли разбор полётов, анализ тех или иных сбоев и недочётов? В частности, как решат проблему нехватки лекарств?

- Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в «красных зонах», для того чтобы поддержать наших врачей, для студентов старших курсов медицинских вузов – по 10 тысяч, по 7 тысяч – для колледжей, как вы знаете. Быстро достаточно развернули производство средств индивидуальной защиты, —ответил Путин. - Необходимое количество лекарств увеличено в два раза. Да, в некоторых регионах сейчас люди сталкиваются с нехваткой лекарств и в стационарах, и тем более в аптечной сети, и бесплатные лекарства не выдают. Это проблемы логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала.

Волонтёр-медик Алевтина Киселёва рассказала президенту о проблемах с тестированием на коронавирус, невозможностью вызвать врача на дом и даже ожидание скорой помощи больше недели. Также она занималась обращениями, поступающими от врачей из «красной зоны». Медики из города Колы Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области. В военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были аж в сентябре, точно так же и у медиков инфекционной больницы города Твери. Много обращений от тех, кто точно так же рискует жизнью, как врачи, но не получает надбавки. Это технический персонал: лифтёры, уборщицы, буфетчицы.

Вот, что на это ответил Владимир Путин:

- Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые ещё не решены и которые связаны с закупкой СИЗ – средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с COVID. И пять миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. Что касается медперсонала, будем выяснять, где эти деньги. Губернаторы докладывают, что всё в порядке, всё выдаётся. Но, судя по количеству обращений на эту тему, всё-таки это вопросы не единичного характера, а общая проблема. Посмотрим на это повнимательнее и обязательно это сделаем.

Людмила Кейбол из Алтайского края поинтересовалась, как глава государства относится ко всеобщей вакцинации населения?

—В следующем году, уже в начале, у нас уже будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться. по поводу необходимости массовой или всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, – это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный, популяционный иммунитет. И повторяю ещё раз: наша вакцина – эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться, — ответил Путин.

Александр Гамов, представитель "Комсомольской правды" поднял такой вопрос:

- Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября где-то, с августа. Почему об этом заговорили только в декабре?



И вот таков был ответ президента на это:

- Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. За последние шесть лет у нас рекордный урожай, и в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, и даже 134, – а хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Второе – сахар. Мне когда-то говорили: надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75 процентов рост цен произошёл? А почему это происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо. Именно поэтому у нас разговор такой жёсткий и был. Правительство отреагировало.

Кроме того, Владимир Путин в рамках пресс-конференции, рассказал о мерах поддержки населения, в том числе, безработных и семей с детьми.

— В связи с тем, что подросла безработица с 4,7 процента до 6,3 процента, мы существенно повысили пособие по безработице, это всем хорошо известно, — подчеркнул президент. — Но самая тяжёлая ситуация, конечно, складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи.

Волнуют граждан и вопросы с онлайн-образованием. Каштанов Олег из саранского издания «Известия Мордовии спросил президента, как тот оценивает: справилась ли наша вузовская система и школьная система с этим вызовом? Нет ли у нас снижения качества образования и, как следствие, снижения качества подготовки выпускников? Глава государства ответил, что в дистанционном обучении есть сложности.

—Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, и есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Особенно в небольших населённых пунктах. По поводу качества такого образования Путин уверен, что онлайн-система не заменит никогда прямого, личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. С другой стороны, по словам президента, специалист узкого профиля высокого класса не может поприсутствовать.

Прозвучал на мероприятии вопрос от учителя Сергея Степанченко:

- Учитель высшей категории в сельской местности при нагрузке 18 часов, получает столько же, сколько получает уборщица в этом же учебном заведении". Путин ответил так: " Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше ПМ, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, и эту шкалу сдвинули. Но надо было одновременно приподнимать и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству придётся сделать всё равно. Поэтому я хочу обратить внимание Правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной.

О чем спросили россияне, но не получили ответ

А теперь вашему вниманию перечень вопросов, некоторые из них больше похожи на крик души, которые так и остались без внимания.

- Я, Кириллов К.Ю. заявляю, что в течении трех суток не смог задать вопрос нашему президенту... Но, может быть, здесь его кто-нибудь прочитает... Как же так, наша страна, позиционирующая себя величайшей державой в мире, не может вылечить своих детей? Родители вынуждены обращаться к обществу о сборе денег??? При этом Фонд медстрахования "плачет" о нехватке средств, строя при этом гигантские офисы и выплачивая миллионные премии по итогам года по больницам??? Где медобслуживание СССР? Я умираю, у меня рак последней 4 стадии, лежу в паллиативе, которого добился только после вмешательства прокуратуры и СМИ Хакасии, и я изнутри вижу, что происходит в больницах. А, как же быть родителям тех детей, которым наши люди не успеют, или не смогут собрать деньги?? Ребенок должен умереть??? И это в нашем величайшем государстве. Стыдно и больно за нашу теперешнюю Россию, - написал россиянин на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Елена спрашивает: Скажите, пожалуйста, когда увеличат надбавку на уход за инвалидом 1 группы? Размер составляет 1200 рублей. И не менялся с 2008 года.

Вот, какой вопрос Путину приготовила Людмила:

- Когда, наконец-то у всей нашей верхушки проснётся совесть? Не пора ли, наконец-то, умерить свои аппетиты и спуститься на грешную землю? Посмотрите, как живёт российский народ? Почти половина его живёт за чертой бедности. Если можно прожить на 12 тысяч в месяц, то почему же вы на них не живёте, а сделали себе миллионные пенсии и зарплаты? Пока будет такое неравенство, ни о какой справедливой власти не может быть и речи. Сыт голодному не верит. Между народом и власть имущими огромная пропасть и вашей заботы о народе не видно. Если СССР просуществовал аж 75 лет, то Россия столько вряд ли просуществует. Все революции начинаются с того, что "... народ больше так жить не может, а власть по- другому не хочет". Я пенсионерка, имею 40 лет рабочего стажа, уже 10 лет нахожусь на заслуженном отдыхе и пенсия моя на сегодняшний день составляет 9567 рублей! Как это, можно назвать? Кругом разруха и нищета. Зато вы все получаете миллионы и миллиарды. За что??? К сожалению, из окон Кремля видна только Москва и Красная площадь. А дальше своего носа вы все видеть не хотите.

Ольга Усова из города Нижний Тагил обращает внимание на следующую проблему:

- Снижение качества общестроительных работ. Особо в части производства строительных смесей. Бетонных заводиков понастроили более, чем достаточно, но при них практически отсутствуют лаборатории, которые должны контролировать качество приготовления бетонных и растворных смесей! Весь "контроль качества" сводится к выписке бумажек "паспортов", не подкрепленных ничем! Как результат систематические ЧП с обрушениями. У нас народ старается купить квартиру по возможности в домах старой постройки, которые более надежные, чем современные!

Наталья спрашивает на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

- Зачем нужна дума с огромным числом депутатов? Не вернуться ли к съездам, как было в СССР. Один раз в пять лет, от каждой партии по 4 депутата, а остальное время пусть работают на местах, контролируют выполнение принятых законов с з/п средней по региону.

Следующее сообщение от анонимного автора:

- Уважаемый, Владимир Владимирович! Умоляю, отмените повышение ЖКХ в два раза. От их повышений жизнь людей не улучшается ни на грамм. Нигде не слышно, чтобы хоть один дом отремонтировали за те деньги, что собирают за капремонт. Тысячи россиян живут в развалюхах и платят за них, как за хорошее жилье.

Еще один автор вопроса, тоже пожелавший остаться неизвестным на сайте "Весь Искитим".

- Каждый год задаю этот вопрос Президенту Путину: когда государство вернет деньги, которые были вложены в СБЕРБАНК СССР до 1991 года, своим гражданам? Между прочим, Россия объявила себя приемником СССР.

Не обходили люди в своих обращениях к президенту темы образования и культуры. Вопрос от Шеварковой Тамары Анатольевны из Новосибирска на сайте "Весь Искитим":

- Супруг у меня отставной офицер! Наша семья болезненно воспринимает искажение истории Великой Отечественной Войны. У нас есть предложение создать группу образованных историков и написать отдельный учебник истории ВОВ для учеников с 8 по 11 классы.

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