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Пришли в восторг от "самого уродливого в истории" корабля из России американцы

11:45 23.12.2020 Фото: Sgnorilsk.ru
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В сентябре американский журнал Popular Mechanics назвал польский самолет M-15 Belphegor самым «уродливым» в мире.

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В настоящее время «Северный полюс» проекта 00903 готов на 61 процент

Самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс» проекта 00903, в декабре спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, отличается «яйцевидной формой» и не выглядит красивой, полагают в The Drive.

«Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем из всех, что мы видели», — пишет американское издание.

В публикации отмечается, что построенное за 100 миллионов долларов для Росгидромета судно необходимо для исследований Арктики, в частности, для обеспечения продолжительных автономных миссий в высоких широтах.

Издание уверяет, что, помимо гражданского назначения, корабль сможет решать и иные задачи. В The Drive допускают, что «Северный полюс», в частности, может применяться для глубоководных исследований в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России, а также геологоразведки.

В сентябре американский журнал Popular Mechanics назвал польский самолет M-15 Belphegor самым «уродливым» в мире.

В настоящее время «Северный полюс» проекта 00903 готов на 61 процент. Завершение строительства корабля намечено на 2022 год. Длина платформы — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — более 10 000 тонн. Скорость корабля — не менее 10 узлов, экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека. Срок автономной работы — до двух лет. Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для вертолетов Ми-8 и Ми-38.

платформа проект 00903 северный полюс уродливый корабль
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От редакции

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Аноним, 23 декабря 2020 11:49
НВР:
Вы про 100 миллионов долларов для Росгидромета?

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