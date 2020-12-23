Резко вырастут цены на электроэнергию в 2021 году в Бердске

Ранее региональные власти уже резко повысили тарифы на вывоз мусора. Их общий рост с ноября 2020 года до июль 2021-го составит около 44%.

С 1 января по 1 июля 2021 года цена за кВт⋅ч (одноставочный тариф) составит 2,8 рубля

Тарифы на электроэнергию вырастут в Новосибирской области в 2021 году. Чиновники продолжают повышать стоимость услуг ЖКХ. Они будут действовать на территории всей Новосибирской области, в том числе и в Бердске.

Расценки на электричество вырастут с 2,8 до 2,93 рублей/кВТч (4,64%), говорится в опубликованном приказе департамента по тарифам новосибирского правительства. Повышение произойдет во второй половине 2021 года.

Деньги за оплату услуги собирает «Новосибирскэнергосбыт». В 2019 году выручка компании составила 41,9 млрд, чистая прибыль — 449,1 млн рублей. По данным на 2018 год, более 21% акций принадлежали московскому ООО «Спектр», которым владеет Андрей Демьяненко.

Компанию возглавляет бывший сотрудник «Ренова менеджмент» Карэн Дашьян. Он является одним из партнеров и основателей инвестиционной компании «Адванс Капитал», специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению.

Ранее региональные власти уже резко повысили тарифы на вывоз мусора. Их общий рост с ноября 2020 года до июль 2021-го составит около 44%.