Резко вырастут цены на электроэнергию в 2021 году в Бердске

Тарифы на электроэнергию вырастут в Новосибирской области в 2021 году. Чиновники продолжают повышать стоимость услуг ЖКХ. Они будут действовать на территории всей Новосибирской области, в том числе и в Бердске.
Расценки на электричество вырастут с 2,8 до 2,93 рублей/кВТч (4,64%), говорится в опубликованном приказе департамента по тарифам новосибирского правительства. Повышение произойдет во второй половине 2021 года.
Деньги за оплату услуги собирает «Новосибирскэнергосбыт». В 2019 году выручка компании составила 41,9 млрд, чистая прибыль — 449,1 млн рублей. По данным на 2018 год, более 21% акций принадлежали московскому ООО «Спектр», которым владеет Андрей Демьяненко.
Компанию возглавляет бывший сотрудник «Ренова менеджмент» Карэн Дашьян. Он является одним из партнеров и основателей инвестиционной компании «Адванс Капитал», специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению.
Ранее региональные власти уже резко повысили тарифы на вывоз мусора. Их общий рост с ноября 2020 года до июль 2021-го составит около 44%.
Анекдот:
- ВВП, вы левша?
- Нет, правша.
- Не пробовали отрубить себе правую руку, которая дважды в год подписывает повышение тарифов естественных монополий, из-за которого затем растут цены на всю остальную продукцию страны?