Пряталась в машине от полицейских 5 часов бухгалтер Вероника Шестаева

Господа хотели допросить ее в качестве свидетеля и предложили добровольно проследовать с ними в отдел.

Оказалось, что пришли за ней полицейские аж из Ростовской области

Спите? А вот эти ребята — нет. Уже пять часов полицейские пытаются задержать девушку, которая забаррикадировалась в машине в Москве.

Бухгалтер Вероника Шестаева заметила людей в штатском у лифта в ЖК на Новодмитровской улице около 7 вечера. Бросилась к своему BMW и закрылась в машине. Оказалось, что пришли за ней полицейские аж из Ростовской области. Господа хотели допросить ее в качестве свидетеля и предложили добровольно проследовать с ними в отдел.

Но девушка отказалась — позвала адвоката, отказалась покидать парковку и забаррикадировалась в авто. Юрист Шестаевой говорит, что ни повестки, ни постановления о приводе, ни надлежащего извещения у товарищей нет. Полицейские все же настаивают на беседе — они заблокировали мадам выезд с многоуровневого паркинга 3 тачками. Девушка кукует в салоне уже 5 часов, даваться никто не собирается.

Источник: t.me