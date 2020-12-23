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Пряталась в машине от полицейских 5 часов бухгалтер Вероника Шестаева

11:39 23.12.2020 Фото: телеграм
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Господа хотели допросить ее в качестве свидетеля и предложили добровольно проследовать с ними в отдел.

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Оказалось, что пришли за ней полицейские аж из Ростовской области

Спите? А вот эти ребята — нет. Уже пять часов полицейские пытаются задержать девушку, которая забаррикадировалась в машине в Москве.

Бухгалтер Вероника Шестаева заметила людей в штатском у лифта в ЖК на Новодмитровской улице около 7 вечера. Бросилась к своему BMW и закрылась в машине. Оказалось, что пришли за ней полицейские аж из Ростовской области. Господа хотели допросить ее в качестве свидетеля и предложили добровольно проследовать с ними в отдел.

Но девушка отказалась — позвала адвоката, отказалась покидать парковку и забаррикадировалась в авто. Юрист Шестаевой говорит, что ни повестки, ни постановления о приводе, ни надлежащего извещения у товарищей нет. Полицейские все же настаивают на беседе — они заблокировали мадам выезд с многоуровневого паркинга 3 тачками. Девушка кукует в салоне уже 5 часов, даваться никто не собирается.

Источник: t.me

бухгалтер забаррикадировалась в машине свидетель удержание
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От редакции

Есть чего бояться?

Аноним, 23 декабря 2020 12:05
НВР:
Мокрых штанишек. Нет, ну серьезно, когда-то потребность вынудит покинуть авто.
Ника, 23 декабря 2020 12:33
Не было б ничего на ней- не сидела б взаперти.А так ,чует кошка,чье мясо съела и полагает,что ее закроют и надолго.А те полагают справедливо,что если отпустить,она скроется совсем.

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