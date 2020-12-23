Госпитализировали с коронавирусом актрису Ирину Муравьёву

Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате.

Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус

Звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря — пожаловалась на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. По нашей информации, на следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.

Источник: t.me