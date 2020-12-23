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Госпитализировали с коронавирусом актрису Ирину Муравьёву

11:26 23.12.2020 Фото: телеграм
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Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате.

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Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря — пожаловалась на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. По нашей информации, на следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.

Источник: t.me

актриса госпитализация коронавирус пневмония Ирина Муравьева
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