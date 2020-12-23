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Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку

12:30 23.12.2020 Фото: Pixabay
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В судебном заседании женщина полностью признала вину в совершённом ею правонарушении.

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В судебном заседании женщина полностью признала вину в совершённом ею правонарушении
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристкуЛечение коронавируса провоцирует его мутацию, заявила биологЕщё 937 новостей

В судебном заседании 60-летняя жительница Мариинска не смогла представить суду ни доказательств невозможности прохождения исследования и невозможности размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 в течение трёх календарных дней, ни доказательств уважительности причин невыполнения установленных требований.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что местная жительница, прибыв в начале ноября воздушным транспортом из Турции, в течение трёх календарных дней со дня прибытия не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и не разместила информацию о результате такого исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чем нарушила требование подпункта 2.2 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Тем самым она не выполнила установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (часть вторая статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В судебном заседании женщина полностью признала вину в совершённом ею правонарушении. При этом не смогла представить доказательства, свидетельствующие о невозможности прохождения исследования и невозможности размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 в трёхдневный срок, а также доказательства уважительности причин невозможности выполнения установленных требований.

Размер административного штрафа за совершение гражданами административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Суд, учитывая характер совершённого правонарушения, полное признание вины правонарушительницей, а также первое её привлечение к административной ответственности, посчитал возможным назначить административное наказание в виде минимального размера административного штрафа – 15 тысяч рублей.

15000 рублей вернулась из Турции оштрафовали тест на коронавирус
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