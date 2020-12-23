Гороскоп на 2021 год Восходящих, Лунных и Солнечных знаков зодиака астролога из Новосибирска

Приближается Китайский Новый год Металлического Быка

Непростой 2020 год постепенно уходит в прошлое. На смену ему с большими надеждами приходит 2021 год. Известный астролог из Новосибирска Владимир Агастьянов рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что ждет в 2021 году представителей зодиакального гороскопа с сильным восходящим знаком Луны или Солнца в период сближения планет Сатурна и Юпитера. Чем же порадует или огорчит белый металлический бык россиян?

- Планеты Сатурн и Юпитер, конечно, окажут на личность человека большое влияние, в зависимости от того, в каком доме его зодиакального гороскопа окажутся эти планеты. На человека повлияет это особенным образом. Понятие «знак зодиака» пришло из европейской астрологии, где мы ассоциируем себя с определенным типом. С точки зрения профессиональной астрологии, у нас присутствуют практически все зодиакальные созвездия. И самые выраженные те зодиакальные созвездия, в которых располагается Солнце, Луна и восходящий знак. Особенно восходящий знак. Поэтому сказать точно, как повлияет на людей с тем или иным зодиакальным созвездием, можно только после анализа гороскопа. Но тем не менее, если говорить в общем, если у человека сильный восходящий знак Луны или Солнца, то, например, для Овнов - это соединение будет не очень хорошо. Для Тельцов чуточку получше. Особенно преуспеют люди с выраженным знаком Весов. Сами Козероги у кого, например, Луна в Козероге - преуспеют. Водолеи и знаки Венеры как я сказал - это Телец и Весы преуспеют очень хорошо.

Львы могут сильно пострадать, потому что Львы очень амбициозные им хочется все организовывать, чтобы все было так, как они сказали. Сейчас на этих людей, у которых сильно выражено созвездие Льва, будут наложены определенные социальные ограничения, потому что Сатурн - это знак ограничения, наложение ответственности, поэтому таким амбициозным знакам будет тяжело. У Рака с Сатурном противоположная энергетика, поэтому если у человека выражено созвездие Льва, Солнце в Раке или Луна в Раке, то это конечно, период эмоциональных всплесков, подъемов и спадов. Очень важно сосредоточиться на своей семье, любви, построении домашнего уюта. Я в этом 2020 году строил гороскоп на 2021 год. Обычно я его строю в полночь, когда начинается Новый Год. В этом году получается так, что Луна попадает в созвездие Рака, то есть в принципе этот 2021 год для людей у которых выражено созвездие Рака в гороскопе будет благоприятным так или иначе. Большинство людей успешно справятся с теми вызовами, которые им предоставит жизнь. В этом году очень сильная масса в созвездии Овна. В 2021 году могут возникнуть новые горячие точки, потому что Марс - это воинственная планета. Она в Овне. А в 2020 году Марс был в созвездии Скорпиона. Все-таки Скорпион - это более мягкий знак,- сообщил ведущий астролог из Новосибирска Владимир Агастьянов.

Напомним, что 21 декабря произошло сближение Сатурна и Юпитера. По мнению, астролога Владимир Агастьянова, на появление пандемии и так называемой "биологической войне" повлияло именно сближение этих планет-гигантов.