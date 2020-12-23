Отметил 100-летие краеведческий музей в Новосибирске

В рамках праздничных мероприятий прошло награждение сотрудников музея Благодарственными письмами Министра культуры РФ, благодарностью и благодарственными письмами министра культуры Новосибирской области, а также экскурсия по выставочным залам второго этажа музея.

Новосибирский государственный краеведческий музей является региональным лидером в воплощении стратегии открытости

В юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию Новосибирского государственного краеведческого музея, 22 декабря приняла участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, которая поздравила коллектив музея от имени главы региона.

«Коллектив и руководство музея всегда были творческими и решали непростые задачи, к вам стремятся приехать и поучиться коллеги из других регионов, вы воспитываете любовь к нашему краю», – подчеркнула в ходе торжественной церемонии Ирина Мануйлова.

В ходе мероприятия отмечалось, что Новосибирский государственный краеведческий музей является региональным лидером в воплощении стратегии открытости, новых форматов работы, а также – одним из главных центров культурной жизни региона.

Политика краеведческого музея и его выставочная деятельность на протяжении многих лет направлены на стимулирование интереса к истории России, сохранение культурного наследия и презентацию современной культуры Сибири. Одним из основных показателей значимой позиции краеведческого музея в культурном пространстве является уверенный рост числа посетителей: от 150 тысяч человек, посетивших музей в 2013 году, до 240 тысяч человек в 2019 году.

В рамках праздничных мероприятий прошло награждение сотрудников музея Благодарственными письмами Министра культуры РФ, благодарностью и благодарственными письмами министра культуры Новосибирской области, а также экскурсия по выставочным залам второго этажа музея.

Кроме того, в числе мероприятий, посвященных 100-летию музея, выставки «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков», «Портрет в перспективе» совместно из фондов «Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени» (г. Москва), «Пермские древности» из собрания Пермского краеведческого музея, «Одежда народов Урала» Свердловского областного краеведческого музея им О.Е. Клера.

Ежегодно краеведческий музей проводит более 120 выставок на стационарных площадках, более 50 выставок из своих фондов музей экспонирует на площадях муниципальных музеев Новосибирской области и других музеев Российской Федерации. В рамках национального проекта «Культура» в краеведческом музее в 2019 году состоялись четыре выставки из ведущих региональных музеев. В сентябре 2019 года на площадках краеведческого музея прошел II Международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». Его участниками стали более 130 музейных специалистов из 18 регионов России. В 2020 году данный фестиваль состоялся в дистанционном формате.

Краеведческий музей создан в 1920 году. В настоящее время музей занимает семь зданий в Новосибирской области и является одним из крупнейших музеев за Уралом. Его общие площади составляют 7600 кв. м, в том числе экспозиционно-выставочная – 4250 кв. м. Музейный фонд составляет свыше 300 тысяч единиц предметов. Основное здание краеведческого музея расположено в памятнике истории и культуры федерального значения «Городской торговый корпус», построенном в 1911 году по проекту известного архитектора А.Д. Крячкова.

Источник: Правительство НСО