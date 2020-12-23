Поставили кормушки для диких лосей и косуль охотники в Новосибирской области

Всего благодаря усилиям охотоведов и граждан в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для зимней подкормки животных выложено 285 тонн сена, 13500 штук веников и 14420 кг соли.

В охотугодьях важно поддерживать стабильную численность некоторых видов охотничьих животных в зимний период

285 тонн сена, 13500 штук веников и около 14,5 тыс. кг соли размещены охотоведами в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для сбережения и увеличения численности животных в зимний период. Работа охотоведов во взаимодействии с региональным минприроды в данном направлении была представлена журналистам в ходе пресс-тура 22 декабря в общедоступные охотничьи угодья Кочковского района.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в охотугодьях важно поддерживать стабильную численность некоторых видов охотничьих животных в зимний период, в особенности косули и кабана, при глубоком снеге и насте. Это возможно благодаря проведению биотехнических мероприятий, которые направлены на улучшение условий существования диких животных, увеличение их численности.

Помимо охотоведов, в биотехнических мероприятиях участвуют желающие граждане, которые в соответствии с областным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области» могут иметь преимущество на получение разрешений на добычу лося и косули сибирской. В 2020 году на проведение биотехнических мероприятий количество заключенных с региональным минприроды договоров по лосю составило 38 штук, по косули сибирской – 213 штук.

Всего благодаря усилиям охотоведов и граждан в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для зимней подкормки животных выложено 285 тонн сена, 13500 штук веников и 14420 кг соли. В 2020 году в Новосибирской области обустроено более 190 га кормовых полей.

В ходе пресс-тура 22 декабря в охотничьи угодья Кочковского района на биотехнические мероприятия были представлены кормовые поля, заготовки сена, выкладки соли и склад хранения веников. Для обеспечения воспроизводства диких животных и поддержания их численности здесь изготовлено 2 и отремонтировано 142 солонца, организовано 10 и обновлено 72 галечника, выложено 12320 кг соли, заготовлено 575 ц сена и 6900 шт. веников, а также выложено 205 ц зерноотходов и 68 м3 веточного корма.

Источник: Правительство НСО