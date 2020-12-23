23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Поставили кормушки для диких лосей и косуль охотники в Новосибирской области

12:45 23.12.2020 Фото: Правительство НСО
1

Всего благодаря усилиям охотоведов и граждан в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для зимней подкормки животных выложено 285 тонн сена, 13500 штук веников и 14420 кг соли.

% name% title
В охотугодьях важно поддерживать стабильную численность некоторых видов охотничьих животных в зимний период

285 тонн сена, 13500 штук веников и около 14,5 тыс. кг соли размещены охотоведами в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для сбережения и увеличения численности животных в зимний период. Работа охотоведов во взаимодействии с региональным минприроды в данном направлении была представлена журналистам в ходе пресс-тура 22 декабря в общедоступные охотничьи угодья Кочковского района.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в охотугодьях важно поддерживать стабильную численность некоторых видов охотничьих животных в зимний период, в особенности косули и кабана, при глубоком снеге и насте. Это возможно благодаря проведению биотехнических мероприятий, которые направлены на улучшение условий существования диких животных, увеличение их численности.

Помимо охотоведов, в биотехнических мероприятиях участвуют желающие граждане, которые в соответствии с областным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области» могут иметь преимущество на получение разрешений на добычу лося и косули сибирской. В 2020 году на проведение биотехнических мероприятий количество заключенных с региональным минприроды договоров по лосю составило 38 штук, по косули сибирской – 213 штук.

Всего благодаря усилиям охотоведов и граждан в общедоступных охотничьих угодьях и заказниках региона для зимней подкормки животных выложено 285 тонн сена, 13500 штук веников и 14420 кг соли. В 2020 году в Новосибирской области обустроено более 190 га кормовых полей.

В ходе пресс-тура 22 декабря в охотничьи угодья Кочковского района на биотехнические мероприятия были представлены кормовые поля, заготовки сена, выкладки соли и склад хранения веников. Для обеспечения воспроизводства диких животных и поддержания их численности здесь изготовлено 2 и отремонтировано 142 солонца, организовано 10 и обновлено 72 галечника, выложено 12320 кг соли, заготовлено 575 ц сена и 6900 шт. веников, а также выложено 205 ц зерноотходов и 68 м3 веточного корма.

Источник: Правительство НСО

sol веники кормовые поля охотугодья сено
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как еще помочь животным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лишат ли пенсии подрабатывающих детей в России, узнайте
14:15 23-12-2020
Лишат ли пенсии подрабатывающих детей в России, узнайте
Раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2» в Дании
14:15 23-12-2020
Раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2» в Дании
Обвинила в изнасиловании родного дела дочь популярного блогера
14:07 23-12-2020
Обвинила в изнасиловании родного дела дочь популярного блогера
«Как жаль, что вы наконец-то уходите»: Представителя ФРГ в ООН проводили афоризмом Жванецкого
14:00 23-12-2020
«Как жаль, что вы наконец-то уходите»: Представителя ФРГ в ООН проводили афоризмом Жванецкого
БердскГороскоп на 2021 год Восходящих, Лунных и Солнечных знаков зодиака астролога из Новосибирска
13:57 23-12-2020
Гороскоп на 2021 год Восходящих, Лунных и Солнечных знаков зодиака астролога из Новосибирска
Начальнику цеха «Помол» АО «Искитимцемент» Владимиру Булышеву объявлена благодарность Президента Российской Федерации
13:55 23-12-2020
Начальнику цеха «Помол» АО «Искитимцемент» Владимиру Булышеву объявлена благодарность Президента Российской Федерации
Жестоко "изгоняла бесов" из маленькой девочки финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко
13:55 23-12-2020
Жестоко
Фото великого слияния Сатурна и Юпитера опубликовало NASA
13:53 23-12-2020
Фото великого слияния Сатурна и Юпитера опубликовало NASA
Милан — единственная непобедимая команда в пяти ведущих чемпионатах Европы
13:51 23-12-2020
Милан — единственная непобедимая команда в пяти ведущих чемпионатах Европы
Врачи назвали алкоголь, который нельзя смешивать в Новогоднюю ночь 2021
13:50 23-12-2020
Врачи назвали алкоголь, который нельзя смешивать в Новогоднюю ночь 2021