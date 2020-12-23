Задержали за взятки начальника теруправления автодорог Новосибирской области Михаила Чуманова

В обмен на деньги Чуманов должен был оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой».

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела о получении и дачи взятки

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о получении взятки в отношении начальника ГКУ «Территориальное управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова.

По данным следствия, Чуманов договорился с неким С. Асадуллаевым о получении взятки в размере 5 млн рублей. В обмен на деньги Чуманов должен был оказать содействие ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой», к которым взяткодатель имеет непосредственное отношение. Общее покровительство, обещанное за пять миллионов рублей, включало в себя помощь в получении тендеров и приемке выполненных работ.

Асадуллаев встретился с еще одним фигурантом дела – И. Листопадом, который, получив 1 млн в качестве части взятки, передал деньги Чуманову.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела о получении и дачи взятки, а также о посредничестве во взяточничестве.

Уголовные дела объединены в одно производство. Делом занимается следователь по особо важным делам.

Источник: anticorr