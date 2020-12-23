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Коронавирус в Новосибирской области: Умерли 7 пациентов за сутки на 23 декабря

12:29 23.12.2020 Фото: pixabay
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Всего в регионе от коронавируса умерли 902 человека.

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На ИВЛ – 40 пациентов

По данным оперативного штаба на утро 23 декабря в регионе выявлено 26 632 случая коронавирусной инфекции (+161 за сутки), в том числе у 1 564 детей. 22 454 пациента выписаны с выздоровлением (+233 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 60 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 54 года, 64 года и 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 902 человека.

В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 259.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 298 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 040 503 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 6 460 жителей региона, 78 112 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 314 обращений, госпитализированы 22 человека.

Источник: Оперштаб

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