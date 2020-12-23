«Как жаль, что вы наконец-то уходите»: Представителя ФРГ в ООН проводили афоризмом Жванецкого

С такими словам российский дипломат обратился к Хойсгену после того, как тот решил, подводя итоги германского членства в СБ, порекомендовать Полянскому почитать статью Spiegel "о попытке ФСБ отравить господина Навального".

Полянский подчеркнул, что Россия доверяет только не вызывающим сомнения фактам

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский проводил постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена, покидающего Совбез 1 января, словами писателя Михаила Жванецкого "Как жаль, что вы наконец-то уходите".

Во вторник состоялось одно из последних заседаний СБ ООН в этом году. Мероприятие было посвящено судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. С 1 января Германия и еще четыре государства покидают состав Совбеза и перестают быть непостоянными членами СБ после двухлетнего срока. За два года Хойсген не раз вступал в горячий обмен мнениями с российской стороной в Совбезе.

"Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите", - сказал Полянский.

С такими словам российский дипломат обратился к Хойсгену после того, как тот решил, подводя итоги германского членства в СБ, порекомендовать Полянскому почитать статью Spiegel "о попытке ФСБ отравить господина Навального". "За время работы в Совете у него (у Хойсгена – ред.), похоже, выработалась своеобразная зависимость. Ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит. Надеюсь, что после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

"Кристоф, вы несколько минут назад не к месту упомянули сюжет с блогером Навальным. Рекомендовали нам прочитать недавний материал "Шпигеля". Мы, конечно же, читаем прессу. Однако не принимаем утверждения журналистов за истину в последней инстанции... Тем более когда они делаются с основой на источники, давно известные, как своего рода журналистское отделение западных спецслужб", - указал дипломат.

Полянский подчеркнул, что Россия доверяет только не вызывающим сомнения фактам. По его словам, степень абсурдности упомянутых Хойсгеном журналистских утверждений зашкаливает.

"Даже как-то неудобно, что подобные низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете вы, Кристоф – политик и дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека. Видимо, сказывается многолетнее интенсивное чтение Nеw York Times", - указал Полянский.

"Не каждый рассудок выдержит такую нагрузку фейковыми новостями. Мы вас об этом предупреждали", - добавил он.

Полянский напомнил Хойсгену, что Россия до сих пор не получила ответ не только на многочисленные вопросы германской стороне, "но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи".

"Без этого говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального. Рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придется отвечать", - заявил Полянский.

"Нам, честно, будет вас не хватать. Удачи вам на любом поприще, которым вы решите заниматься, и всего вам самого доброго", - добавил он.

Не так давно постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказывал Хойсгену о герое известной повести Михаила Булгакова, профессоре Преображенском, и рекомендовал представителю ФРГ не читать New York Times перед заседаниями СБ ООН по Сирии. Тогда постпред ФРГ, ссылаясь на публикацию New York Times, обвинял Россию в "крупнейшей с марта" атаке на сирийский Идлиб и жертвах среди мирного населения.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

Источник: РИА Новости