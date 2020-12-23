Поддержат деньгами из городской казны идеи жителей Новосибирский области

Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах.

Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах

В Новосибирске сегодня, 22 декабря, на публичных слушаниях одобрили новые изменения в устав города — они позволят жителям вкладывать деньги в городские проекты.

— Разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования в Новосибирске. Самое важное здесь — инициатива и ресурсы самих новосибирцев. Первым шагом жители предлагают реализовать проект и выражают готовность вложить собственные средства, имущество либо личное участие. Следующим шагом определяется поддержка таких проектов со стороны бюджета, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Теперь предлагаемые изменения должны рассматривать в Совете депутатов.

— Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах. Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных объектов, — цитирует пресс-центр мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Как вам такое решение? Стали бы помогать бюджету?

Источник: vk.com