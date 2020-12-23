Усилят антитеррористическую безопасность на новогодние каникулы в Новосибирской области

На заседании антитеррористической комиссии также был рассмотрен вопрос о результатах деятельности по профилактике терроризма и распространения его идеологии в 2020 году, контроле исполнения решений АТК Новосибирской области и планировании работы на 2021 год.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на площадках для обеспечения общественной безопасности будут дежурить сотрудники полиции

Вопрос антитеррористической защищенности объектов в период новогодних и рождественских праздников был рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области, которое 22 декабря провел Губернатор Андрей Травников.

Как было отмечено на заседании комиссии, в связи с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, проведение традиционных официальных праздничных мероприятий не планируется.

В приоритете межведомственного взаимодействия при работе новогодних и других площадок – безопасность граждан. Поэтому запланированы комиссионные обследования площадок на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, обследование территорий со служебными собаками. С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на площадках для обеспечения общественной безопасности будут дежурить сотрудники полиции, планируется привлечь членов добровольных народных дружин. Все службы региона будут находиться в повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций.

По итогам рассмотрения вопроса об антитеррористической защищенности объектов в период новогодних и рождественских праздников мэру г. Новосибирска, главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – председателям антитеррористических комиссий поручено обеспечить на объектах и в местах проведения спортивных и культурных мероприятий, новогодних площадок меры антитеррористической защиты. Речь идет об ограждении территорий, позволяющем обеспечить безопасность граждан от наезда автомобильным транспортом, обеспечении системами освещения и, по возможности, видеоконтроля и т.п.

Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии также был рассмотрен вопрос о результатах деятельности по профилактике терроризма и распространения его идеологии в 2020 году, контроле исполнения решений АТК Новосибирской области и планировании работы на 2021 год. Как доложил начальник управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алексей Кириллов, обстановка в сфере противодействия терроризму на территории региона в 2020 году оставалась стабильной и контролируемой. Развитие обстановки и спектр основных угрозообразующих факторов соответствовали прогнозным оценкам. Террористических актов не допущено.

Источник: nso.ru