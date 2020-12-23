Ответит на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» мэр Локоть

Завтра, 24 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна» (101,4 FM) ответит на вопросы радиослушателей.

Чем запомнился новосибирцам 2020 год? Какие важные объекты появились в городе? Как жил город в условиях пандемии? Об итогах года, приоритетах развития и планах на будущее расскажет глава Новосибирска Анатолий Локоть в программе «Мэр отвечает» на радио «Городска волна».

Программа выйдет в прямом эфире на частоте 101,4 FM 24 декабря, сразу после вечерних 18-часовых новостей.

Видеотрансляция будет организована на сайтах: https://nsknews.info, https://tv.novo-sibirsk.ru.

Источник: novo-sibirsk