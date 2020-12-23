В отреставрированный цирк привезли редкого белого носорога

По словам представителя Росгосцирка Тамары Бортниковой, у цирка имени братьев Никитиных огромная история. Теперь саратовцы должны оценить работу строителей.

Труппа из Сочи покажет первое представление

В пятницу, 25 декабря, в обновленном здании Саратовского цирка состоится первое представление. Правда, оно пройдет в зале, заполненном только на треть. Это связано с ограничениями, введенными из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

По словам представителя Росгосцирка Тамары Бортниковой, у цирка имени братьев Никитиных огромная история. Теперь саратовцы должны оценить работу строителей.

Труппа из Сочи покажет первое представление. В нем примут участие шесть белых тигров и белый носорог. Когда началась пандемия, труппа оказалась в Хабаровске и осталась без выступлений. «Росгосцирк» принял решение дать артистам возможность показать представление.

Источник: Известия