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Милан — единственная непобедимая команда в пяти ведущих чемпионатах Европы

13:51 23.12.2020 Фото: GETTY IMAGES
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По одному поражению имеют в пассиве Ювентус и Интер.

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Лидирующие в Серии А "россонери" провели 13 матчей

Матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором Фиорентина разгромила Ювентус, оставил лишь одну команду в Топ-5 европейских чемпионатах, которая не испытала в нынешнем сезоне горечи поражений — Милан.

Лидирующие в Серии А "россонери" провели 13 матчей, в которых одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью. По одному поражению имеют в пассиве Ювентус и Интер.

В Англии 1 поражение потерпел Ливерпуль, в Испании также 1 раз проиграл Атлетико, в Германии по одному поражению у Баварии, Байера, РБ Лейпциг и Вольфсбурга, а во Франции — у Лилля и Лиона.

Стоит отметить, что Ювентус 22 декабря не только потерпел первое поражение в чемпионате, но кроме этого апелляционный суд отменил техническую победу "бьянконери" над Наполи в 3-м туре.

Источник: football

лучшая команда Милан футбол
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