23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Посольство в Испании прокомментировало задержание членов "русской мафии"

15:00 23.12.2020 Фото: wikipedia
0

Задержаны 23 человека, в том числе восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы.

% name% title
Были задержаны подозреваемые в отмывании денег через покупку недвижимости

Посольство России в Испании заявило, что находится на связи с правоохранителями Испании после операции по задержанию членов так называемой "русской мафии".

Национальная полиция сообщила на прошлой неделе о проведении крупнейшей за последние годы операции против "мафии с востока Европы". Были задержаны подозреваемые в отмывании денег через покупку недвижимости, в том числе ресторанов и дискотек в Испании, причем они имели связи в местных органах власти.

"В посольство по установленным каналам поступило уведомление из Национальной полиции о результатах операции Testudo, в ходе которой были задержаны 23 человека, по предварительной информации, из числа граждан Испании, Казахстана, России и Украины. Так как расследование продолжается, детали его носят закрытый характер. Посольство находится в рабочем контакте с местными правоохранительными органами по данному вопросу", - сказали журналистам в посольстве России в Испании.

Как ранее сообщали РИА Новости в Национальной полиции, всего задержаны 23 человека, в том числе восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы. Большинство фигурантов дела были освобождены до его рассмотрения по существу, отметили агентству в Высшем суде сообщества Валенсия.

Испанские СМИ писали, что среди подозреваемых советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской гвардии.

Также в деле, согласно данным испанских СМИ, фигурирует имя адвоката Алексея Широкова (Alexey Shirokov), который был администратором ряда компаний (продажа недвижимости, судов и самолетов, строительство домов), принадлежащих Игорю Щеголеву (Igor Shchegolev). Как сообщает агентство Europa Press, в распоряжении которого оказались судебные документы, этот адвокат играл ключевую роль в организации благодаря личным контактам в "полиции, администрации и политической среде". В том числе он использовал связи в полиции для "ускорения миграционных процедур" для его клиентов из России, а также для "идентификации любой подозрительной машины около домов его клиентов".

По данным газеты ABC и Радио Аликанте, в деле фигурируют также Николай Митюрев (Mityurev), который искал клиентов и вел переговоры с испанскими предпринимателями, Максим Хакимов (Khakimov) и Михаил Жижин (находится в предварительном заключении), которые занимались отмыванием денег. Еще один участник группировки Михаил Данилов, который, по данным ABC, был непосредственно связан с "мафиозными группами" в России и приезжал в Испанию время от времени, на свободе.

Источник: ria.ru

испания недвижимость русская мафия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что их ждет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прокуратура Украины подозревает Сталина в том, что тот еще жив
15:45 23-12-2020
Прокуратура Украины подозревает Сталина в том, что тот еще жив
Коронавирус в России: скончались 549 пациентов за сутки на 23 декабря
15:44 23-12-2020
Коронавирус в России: скончались 549 пациентов за сутки на 23 декабря
+ 27 250 новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря 2020 в России
15:39 23-12-2020
+ 27 250 новых зараженных коронавирусом за сутки на 23 декабря 2020 в России
Смертельное ДТП: Выехал на встречку водитель вахтового автобуса Нефаз и врезался в КамАЗ на трассе Р-254 под Новосибирском
15:31 23-12-2020
Смертельное ДТП: Выехал на встречку водитель вахтового автобуса Нефаз и врезался в КамАЗ на трассе Р-254 под Новосибирском
Украли корзину с мясом воришки из Новосибирска. Они раскаялись, но их не простили
15:26 23-12-2020
Украли корзину с мясом воришки из Новосибирска. Они раскаялись, но их не простили
Почему новые пособия Путина рассчитаны только на детей до 7 лет? А как же дети до 18 лет?
15:20 23-12-2020
Почему новые пособия Путина рассчитаны только на детей до 7 лет? А как же дети до 18 лет?
БердскМагнитные бури и Парад планет: Какие космические сюрпризы после соединения Сатурна и Юпитера ждать в декабре 2020, открыла секрет Марина Арцибашева
15:18 23-12-2020
Магнитные бури и Парад планет: Какие космические сюрпризы после соединения Сатурна и Юпитера ждать в декабре 2020, открыла секрет Марина Арцибашева
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:09 23-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Убил трех жандармов и скрылся во Франции неизвестный
15:08 23-12-2020
Убил трех жандармов и скрылся во Франции неизвестный
БердскВернуть незаконную аренду в 17 млн рублей компании «Бердск-Инвест» обязал суд собственников скандальной новостройки бизнесмена Голубева
15:03 23-12-2020
Вернуть незаконную аренду в 17 млн рублей компании «Бердск-Инвест» обязал суд собственников скандальной новостройки бизнесмена Голубева