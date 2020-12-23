Посольство в Испании прокомментировало задержание членов "русской мафии"

Были задержаны подозреваемые в отмывании денег через покупку недвижимости

Посольство России в Испании заявило, что находится на связи с правоохранителями Испании после операции по задержанию членов так называемой "русской мафии".

Национальная полиция сообщила на прошлой неделе о проведении крупнейшей за последние годы операции против "мафии с востока Европы". Были задержаны подозреваемые в отмывании денег через покупку недвижимости, в том числе ресторанов и дискотек в Испании, причем они имели связи в местных органах власти.

"В посольство по установленным каналам поступило уведомление из Национальной полиции о результатах операции Testudo, в ходе которой были задержаны 23 человека, по предварительной информации, из числа граждан Испании, Казахстана, России и Украины. Так как расследование продолжается, детали его носят закрытый характер. Посольство находится в рабочем контакте с местными правоохранительными органами по данному вопросу", - сказали журналистам в посольстве России в Испании.

Как ранее сообщали РИА Новости в Национальной полиции, всего задержаны 23 человека, в том числе восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы. Большинство фигурантов дела были освобождены до его рассмотрения по существу, отметили агентству в Высшем суде сообщества Валенсия.

Испанские СМИ писали, что среди подозреваемых советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший советник по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также один сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской гвардии.

Также в деле, согласно данным испанских СМИ, фигурирует имя адвоката Алексея Широкова (Alexey Shirokov), который был администратором ряда компаний (продажа недвижимости, судов и самолетов, строительство домов), принадлежащих Игорю Щеголеву (Igor Shchegolev). Как сообщает агентство Europa Press, в распоряжении которого оказались судебные документы, этот адвокат играл ключевую роль в организации благодаря личным контактам в "полиции, администрации и политической среде". В том числе он использовал связи в полиции для "ускорения миграционных процедур" для его клиентов из России, а также для "идентификации любой подозрительной машины около домов его клиентов".

По данным газеты ABC и Радио Аликанте, в деле фигурируют также Николай Митюрев (Mityurev), который искал клиентов и вел переговоры с испанскими предпринимателями, Максим Хакимов (Khakimov) и Михаил Жижин (находится в предварительном заключении), которые занимались отмыванием денег. Еще один участник группировки Михаил Данилов, который, по данным ABC, был непосредственно связан с "мафиозными группами" в России и приезжал в Испанию время от времени, на свободе.

Источник: ria.ru