Самые популярные слова 2020 года по версии «Яндекса»

В 2014 году пользователи чаще всего спрашивали «Яндекс» о майдане и санкциях, а также о ягодах годжи.

В 2014 году пользователи чаще всего спрашивали «Яндекс» о майдане и санкциях

«Карантин», «пропуск» и «конституция» стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей «Яндекса» в 2020 году, сообщила компания в пятницу, 18 декабря, в своем Twitter-аккаунте.

Так, в 2011 году пользователи чаще всего вводили запросы о планшетах, купонах и дефолте, в 2012-м самым популярным словом стало «мультиварка», а в 2013-м — слова «метеорит», «плейкаст» и «промокод».

В 2014 году пользователи чаще всего спрашивали «Яндекс» о майдане и санкциях, а также о ягодах годжи.

Слова «гироскутер», «петиция» и «вейп» стали самыми популярными в поиске в 2016 году.

В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», а в 2018 году — «слайм», «каршеринг» и «свиши».

В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.

9 декабря похожий рейтинг опубликовал Google. Так, самым популярным запросом в поисковике среди российских пользователей в категории запросов «как...» стал вопрос «как сажать картошку». Этот запрос обогнал даже вопросы о том, как сшить медицинскую маску.